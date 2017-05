Frau Filipovic, Sie sind seit zweieinhalb Jahren Direktorin der Kunsthalle Basel. Sind Sie ganz angekommen?

Elena Filipovic: Basel zählt zu den aufgeschlossensten Orten, die ich bisher kennenlernen durfte. Ich habe viel Zuspruch erhalten und ich versuche weiterhin, die Verbundenheit der Öffentlichkeit mit der Institution zu stärken. Man hat es mir nicht schwer gemacht, und das gilt nicht nur für mein direktes berufliches Umfeld. Ich war noch nicht lange da, als mir die Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft mein Wechselgeld überreichte und sagte: «Ich bin Mitglied des Kunstvereins. Willkommen in Basel!» Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe das unglaubliche Privileg, einen Beruf auszuüben, den ich leidenschaftlich liebe. Und ich habe hier ein hoch motiviertes, kleines Team, auf dessen Unterstützung ich zählen kann.

Mit Ihrem Buch über Marcel Duchamp versuchen Sie, die Kunst der Vergangenheit als Treiberin für die Gegenwart zu nutzen. Wo auf dieser Zeitspanne liegt die Kunsthalle Basel?

Als ich hier ankam und mit Leuten darüber sprach, dass wir die südkoreanische Künstlerin Anicka Yi zu Gast haben oder Malerei von Lynette Yiadom-Boakye zeigen werden, waren viele Leute verunsichert, weil ihnen diese Namen unbekannt waren. «Es ist doch unsere Aufgabe», konterte ich, «Sie mit Positionen vertraut zu machen, die Sie noch nicht kennen und mit Ideen, die noch ungetestet sind!» Der Kunsthalle Basel ist es immer darum gegangen, nach vorne, in die Zukunft zu blicken. Paul Gauguins erste Schweizer Ausstellung fand hier in der Kunsthalle Basel statt, und auch Claude Monets Seerosen waren hier zum ersten Mal ausserhalb von Paris zu sehen. Wir blicken aber nicht nostalgisch auf die Vergangenheit. Vielmehr verstehe ich die Geschichte als etwas, was uns antreibt.

Marcel Duchamp hat 1917 seinen «Fountain», ein handelsübliches Pissoir, in der Society of Independent Artists in New York vorgestellt: eine Provokation. Warum interessiert das noch heute?

Duchamp wollte die Grenze testen und ausloten, was ein Kunstwerk sein kann und was nicht. Er muss gewusst haben, dass «Fountain» nicht angenommen würde, obwohl die Ausstellung eigentlich keine Jury hatte und jede und jeder teilnehmen konnte. Durch sein Pissoir, unter einem Pseudonym eingereicht, wurden die Veranstalter gleichsam zur Polizei ihres eigenen Vorhabens. Die Fragen aber, die Duchamp aufgeworfen hat, sind immer noch von Bedeutung. Viele sagen doch: «Das könnte ich auch», oder: «Mein Kind könnte das auch!» Gerade deshalb geht uns als Institution die Arbeit nicht aus, wenn wir versuchen, lesbar zu machen, was zeitgenössische Kunst aussagen kann, was sie mit uns macht und warum sie so wichtig ist.