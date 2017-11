Laut Christie's ist "Salvator mundi" eines von weniger als 20 Werken, bei denen die Fachwelt davon ausgeht, dass sie tatsächlich von Da Vinci selbst stammen - ob er es alleine fertigte, ist allerdings umstritten.

Es war das letzte Werk des Meisters in Privatbesitz, alle anderen Da-Vinci-Gemälde gehören Museen oder öffentlichen Kunstsammlungen. Das Auktionshaus geht davon aus, dass das Gemälde früher einmal dem englischen Königshaus gehörte.

Bei dem um 1500 entstandenen Gemälde des italienischen Künstlers (1452-1519) handelt es sich um ein Porträt von Jesus Christus in Öl auf Walnussholz. In der Linken hält Jesus eine Kristallkugel.

Einst in den Händen von Kunsthändler Bouvier

Versteigert wurde das Werk in einem hitzigen Bieterwettstreit: Binnen kürzester Zeit schraubten sich die Gebote von rund 45 Bietern im New Yorker Auktionssaal und am Telefon in schwindelerregende Höhen. Am Ende blieben noch zwei Bieter am Telefon übrig, die über Mittelsmänner um das kostbare Gemälde rangen. Als der Hammer schliesslich fiel, brandete im Auktionssaal Beifall auf. Wie bei solchen Auktionen üblich, blieb die Identität des Käufers geheim.

Bekannt ist aber der Verkäufer, und der hat einen Bezug zur Schweiz: Der im Exil lebende russische Milliardär Dmitri Rybolowlew, dem unter anderem der französische Fussballklub AS Monaco gehört, hatte das Werk vor vier Jahren vom Genfer Kunsthändler Yves Bouvier für 127,5 Millionen Dollar gekauft. Danach verklagte Rybolowlew den Schweizer wegen Wuchers. Das Verfahren ist noch hängig.

Am Donnerstag erklärte der Anwalt von Bouvier, Francis Szpiner, die Auktion beweise, dass das Werk mindestens den Preis Wert sei, zu dem es sein Mandant an den russischen Oligarchen verkauft habe. Ein Sprecher der russischen Familie, Sergey Chernitsyn, liess verlauten, das Resultat der Auktion bestätige die Familie in ihrer Vermutung, mit Bouvier einem Hochstapler zum Opfer gefallen zu sein.

Nicht alle goutierten die Auktion

Kunstexperten kritisierten im Vorfeld die Entscheidung, das mehr als 500 Jahre alte Bild in der traditionell umsatzstärksten Auktion für Kunst der Nachkriegszeit und der Moderne anzubieten, als Preistreiberei.

Nach der Auktion bezeichnete Christie's-Experte François de Poortere das Werk als "Heiligen Gral" der Auktionswelt: "Es ist ein aussergewöhnlicher Preis für ein aussergewöhnliches Gemälde", sagte er. Da Vinci habe ganze Generationen inspiriert und tue dies bis heute. Christie's-Chef Guillaume Cerutti sprach von einem "grossen Augenblick für Christie's und für den Kunstmarkt".