Doch die Summe sei zu erwarten gewesen, teilte Sotheby's Switzerland am Donnerstag in einem Communiqué mit. "Alles, was dieses Bild verkörpert, war für einen Rekordpreis bestimmt", wurde Caroline Lang, Vorsitzende Sotheby's Switzerland, zitiert. Das Werk stehe nicht nur für das Schaffen des Künstlers, sondern diene auch in der Historie der konstruktiven Kunst als Referenz.

"Relational Painting, Nr. 60" befand sich während der vergangenen 36 Jahre in der Sammlung des Museums of Modern Art, New York (MoMA). Es war Teil der bekannten Riklis Collection, die das Haus 1983 als Geschenk von der McCrory Corperation erhalten hat. Diese hatte in den frühen 70er Jahren eine der weltweit renommiertesten Sammlungen konstruktiver Kunst aufgebaut.