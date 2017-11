Er ist das Ballett schlechthin: Pjotr Iljitsch Tschaikowskys «Schwanensee». Kein Tanzstück ist so populär, wurde so oft gezeigt und ebenso oft parodiert. Die Musik ist Ohrwurm pur. Das Märchen ist ein Blockbuster: Ein Prinz, der heiraten soll, flieht in den Wald und verliebt sich dort an einem See in eine Schwänin – oder besser, in eine Prinzessin, die vom Zauberer in einen Schwan verwandelt wurde.

Walt Disney hat in den Neunzigerjahren aus dem Stoff eine Trilogie gemacht. Im Hollywood-Psychothriller «Black Swan» wurde der paranoide Stress einer Schwanentänzerin ausgeleuchtet. Auch etwas, wofür das Stück steht: Tanzkunst als militärischer Drill an der Ballettstange, kaputte Gelenke, unter Schmerzen erlittene Karrieren.

Wieso sollte ein Theater diesen Stoff zum gefühlten 100. Mal auf den Spielplan setzen? Einer, der es wissen muss, ist Armin Kerber. Er ist Dramaturg für den «Schwanensee», der kommende Woche in Basel Premiere feiert (siehe Kasten). Kerber ist derzeit Interimsleiter des Kurtheaters Baden, hat in den Neunzigerjahren das Theaterhaus Gessnerallee in Zürich geleitet, war Redaktor beim «Du», arbeitet als Dozent und Theaterjournalist und beschäftigt sich seit rund zehn Jahren intensiv mit Tanz und mit Theaterklassikern. Wir treffen ihn in der Kantine des Theaters, kurz bevor ein Video gedreht wird, das im Stück vorkommt.

Ein neuer Blick auf die Story

Erst muss mal geklärt werden, was ein Dramaturg eigentlich macht. «Ich bin eine Art Consultant», erklärt Kerber, «ein Berater, der versucht, das grosse Bild im Auge zu behalten. Ich überprüfe, ob wir dahin unterwegs sind, wo wir zu Beginn hin wollten.» Zudem habe er ein Auge auf die Figuren, versuche, sie mit dem unverstellten Blick des Publikums zu sehen.

Gerade im Tanz lege man heute viel mehr Wert auf die Figurenzeichnung als nur ausschliesslich auf die tänzerische Technik, erklärt Kerber. «Ging es im klassischen Ballett vor allem darum, ob eine Tänzerin diese oder jene Figur so perfekt wie möglich tanzt, fragt man sich heute, wie sie ihre Figur mit ihrer ganzen Persönlichkeit körperlich und mental ausfüllt und interpretiert.»