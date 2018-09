Vanessa Sonder, 36, und Patrizia Hausheer, 35, haben beide in den Nullerjahren an der Uni Zürich Philosophie studiert. Sie verloren sich aus den Augen, als die eine in Paris weiterstudierte, und trafen sich vor sechs Jahren zufällig in einer Zürcher Bar. Eine Freundschaft wuchs mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Philosophie. Aus den vielen Gesprächen in Bars entstand ein Büchlein. Wir haben die Philosophinnen getroffen – in einer Bar natürlich.

Es ist nachmittags, Viertel nach vier. Stört das Tageslicht die Philosophie?

Vanessa Sonder: Nein, philosophieren kann man jederzeit.

Sie haben Ihre Gespräche alle abends in Bars geführt. Warum?

Patrizia Hausheer: In einer Bar haben wir uns wieder gesehen, in Bars haben wir uns auch später getroffen und diskutiert. Also haben wir die Diskussionen hier aufgenommen.

Mussten Sie viel löschen? Mit Alkohol findet man Gespräche oft tiefsinnig, aber bei Tageslicht betrachtet …

V: Wir haben definitiv viel gelöscht. Aber eher das zu Persönliche.

Die Einschübe sind wahnsinnig trivial: «Ich zahle mal an der Bar.» «Ich muss mal aufs Klo.» Warum haben Sie das dringelassen?

V: Es sind wie gesagt Bargespräche, und so wollten wir die Authentizität wahren. P: Es geht ja gerade um die Idee dahinter: Gespräche aus dem Alltag, die philosophisch werden.