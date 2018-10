Am Anfang des Romans steht diese SMS und Tancreds Hoffnung, seine Geliebte trotz einer ziemlich vertrackten Situation endlich wieder zu treffen. Er fährt los. Tancred erinnert an Max Frischs Homo Faber nach dessen Metamorphose. Ohne Rotwein ist er ein eher wortkarger Ingenieur, der zu einer späten Liebe zu einer sehr viel jüngeren Frau findet. Tristan und Isolde reloaded: Der Ehemann der Geliebten Merjem war ausgerechnet sein Chef und hatte alles daran gesetzt, dass sich die Liebenden nie wieder sehen werden.

Zur Hälfte verwüstet, zur Hälfte verbrannt, so findet Tancred Gehlen das ehemalige Landhaus seines Grossvaters in der Maremma in Mittelitalien wieder, als er nach Jahren dorthin zurückkehrt. Dass er es nach drei Wochen vorerst überstürzt verlässt, daran ist eine SMS schuld: «Tayr, morgen 9h in genf. Nicolas erst am 3. September. Bin bei jeannette. Bitte komm. Hätten zwei ganze tage. Jta. M. Nicht antworten!»

Eine Dreieckskonstellation

Innerhalb von drei Tagen war Tancred entlassen worden und hatte das Land verlassen müssen, als Merjem gerade in Casablanca weilte. Ohne Abschied. Und nun diese SMS. Soweit so spannungsvoll. Spannend ist nicht bloss die Situation, sondern auch die Frage, ob es Herzog gelingt, dieser altbekannten Dreieckskonstellation etwas Neues abzugewinnen.

Es gelingt. Während Tayr, der Vogel, wie die Geliebte ihren Tancred zärtlich nennt, im alten Firmenauto nach Genf rast, erinnert er sich in Rückblenden an die Zeit, in der ihre Liebe zaghaft begann. Merjem, Tochter eines Franzosen und einer Marokkanerin, begleitete ihn als Übersetzerin auf beruflichen Reisen. Er ist spezialisiert auf Pumpen und Bewässerungssysteme. Gemeinsam suchten sie im Gespräch mit Dorfbewohnern nach Lösungen, die durch Wasserknappheit bedrohte Oasen vor dem Versiegen zu retten. Und kamen sich dabei vorsichtig näher. Die zahlreichen Rückblenden in Tancreds Erinnerung schaffen ein Bild einer Frau, die in ihrer Verletzlichkeit und Stärke, in ihrer Suche nach kultureller und persönlicher Identität so zärtlich gezeichnet ist, dass sie zur heimlichen Hauptfigur dieses Romans wird.

Umso grösser dann der Schock, dass Valentin Herzog ihrer Geschichte bloss die Hälfte des Romans widmet. So realistisch es in Anbetracht der Aussichtslosigkeit solcher Affären sein mag, dass dieser Tancred seiner Geliebten aus verletztem Stolz mit dem Auto davonrast, kaum dass er sie endlich getroffen hat, so fatal ist die Entscheidung des Autors, diesen Zeitpunkt nicht ins letzte Drittel des Romans zu setzen.

Was nützt es denn, wenn Herzog sämtliche Regeln der Erzählkunst bis dahin beherrscht: Wenn er die romantischen Rückblicke clever unterbricht mit Binnenerzählungen über historische Liaisons, die durch ihr retardierendes Moment die Neugier verstärken? Die heimliche Hauptfigur noch vor der Buchhälfte bereits ins Abseits zu schicken, mag für Lesende, die durch «Game of Thrones» beim Verschwinden von Hauptfiguren abgehärtet sind, erträglich sein. Anderen sagt ein solcher Spannungsabbau weniger zu. Es dauert Seiten, bis man wieder im Buch drin ist. Und dass es einem doch gelingt, etwas verzögert in diesem durchaus interessanten Landhaus Poggio Barone in Maremma anzukommen, liegt daran, dass Herzog eines beherrscht: die Zeichnung von Figuren. Die Nachbarn Lucia und Claudio bewahren nicht nur Tancred davor, in eine totale Krise zu stürzen, sie bewahren auch die Lesenden davor.

Das halb verbrannte Haus, so scheint es, ist alles, was dem arbeitslosen Pumpen-Ingenieur bleibt. Die Eltern und seine Gemälde hat er durch tragische Brände verloren, seine eigene Familie durch Nachlässigkeit, den Job wegen der Geliebten und die Geliebte womöglich aus Ungeduld. Natürlich steht das Haus für sein halb kaputtes Leben. Ob damit auch die Vergangenheit seiner Eltern im Dritten Reich gemeint ist, bleibt unklar. Eines jedoch steht fest: Das Haus allein ist es nicht, das das Herz dieses Pumpen-Ingenieurs nach all diesen Verlusten am Pulsieren halten kann.

So viel wir Lesenden auch über die historischen Hintergründe des geschichtsträchtigen Gebäudes erfahren, es sind nicht seine Wände, die es ausmachen, dass Tancred doch irgendwie anzukommen scheint. Denn a house is not a home. Es sind die Erinnerungen an seinen Grossvater, und allem voran die Nachbarschaft Lucias und Claudio. Und plötzlich tauchen auch noch andere Menschen auf, denen Tancred offenbar etwas bedeutet.

«Ein Haus in der Maremma» ist auch ein Buch über Freundschaft. Der dauernde Wechsel der Erzählperspektive verschafft eine gewisse Mehrstimmigkeit darin, eine Figur zu beschreiben. Sie macht das Buch aber auch nervöser. So sehr das zweigeteilte Haus auf Tancreds Leben zutrifft, so gut passt es zur Frage, wie gelungen dieser Roman ist: halbe-halbe.

Die Liebesgeschichte berührt, die Freundschaften sind vielschichtig. Doch sobald es in diesem Roman um Erotik geht, wirds schwierig. Das hohe Lied des Salomons und die expressionistische Lyrik in Ehren, wenn in einem Roman zum dritten Mal steht, dass sich sein Panther danach sehnt, in ihren Brunnen einzutauchen und die Brüste Füchse heissen, weiss man nicht so recht, ob es ironische Rollenprosa ist, die exemplarisch aufzeigt, wie sehr es uns sprachlich ins Gehirn schneit, wenn wir verknallt sind. Oder eben, dass sich Intimität gerade nicht darum kümmern muss, ob etwas von Menschen, die ausserhalb dieser Intimität stehen, als poetisch oder infantil empfunden wird. Dass die auch immer gleich Panther, Tiger und Löwe heissen müssen, warum nicht mal Hamster oder Pinguin? Und wenn unbedingt Panther: Warum nicht mal der rosarote, würde farblich besser passen.

Nicht ganz Herr im eigenen Haus

Klar wird in dieser tierreichen Sprache, und das ist für die Gesamtmetaphorik dann wieder sehr gelungen, dass dieser Tancred in Sachen Liebe nicht ganz Herr im eigenen Haus ist.

Und à propos Sigmund Freud: Der psychoanalytische Aspekt der Geschichte, nämlich, in welcher Form sich die nationalsozialistische Vergangenheit Tancreds Eltern auf sein Leben auswirkt, erhält von der Gewichtung her genau den richtigen Platz. Etwas zu viel sind hingegen die vielen Bildungs-Inputs, erklärenden Anspielungen auf die Etrusker etwa oder Madame Bovary. So zweifellos interessant das alles ist, und so sehr hier klar wird, dass ein Begeisterter spricht und kein Belehrer, überfrachten sie die an sich kraftvolle Erzählung.

Einmal verziehen, dass die heimliche Hauptfigur des Buches plötzlich verschwindet, fällt das Urteil, ob man dieses Buch lesen soll, positiv aus. Denn auch ein halb bewohnbares Haus sollte man bewohnen, wenn die bewohnbare Seite so viel zu bieten hat.

Und wer weiss, vielleicht meldet sich Merjem ja am Schluss des Buches doch noch einmal zu Wort? Per SMS zum Beispiel.