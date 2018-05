Am Ende ihres Lebens liegt die 94-jährige Maria Lassnig in einem Krankenhausbett in Wien und will nur noch eins: zeichnen. Sie hält einen Stift in der Hand, zitterig, aber bestimmt. Ihr Assistent und langjähriger Freund Hans-Werner Poschauko legt ihr den Zeichenblock unter die Hand, und die bedeutendste Künstlerin Österreichs zieht ihre letzten Striche: Schwarz und kraftvoll, als wäre kein Ende in Sicht. Ein paar Stunden später ist sie tot. Für immer weg.

Hans-Werner Poschauko schüttelt den Kopf. «Naa, die Maria ist immer noch hier», sagt er in schönstem Wienerisch und schiebt sich ein Stück Apfelkuchen in den Mund. «Manchmal springt sie mich regelrecht aus ihren Bildern an!» Poschauko sitzt im Café des Basler Kunstmuseums und erinnert sich an die Künstlerin, die er fast dreissig Jahre lang begleitet hat: Maria Lassnig, 2014 gestorben und doch noch am Leben. Er ist hier, um sie dabei zu unterstützen. Wie immer.

Trinken mit Beckett

Maria Lassnig wird 1919 in Kappel im österreichischen Kärnten geboren. Sie zeigt früh zeichnerisches Talent und beginnt während des Zweiten Weltkrieges an der Akademie in Wien Malerei zu studieren. Dort hat der federführende Professor, Maler Wilhelm Dachauer, keine guten Worte für Lassnigs expressive Malerei übrig: «Sie malen ja ganz entartet», soll er der jungen Künstlerin gesagt haben, worauf sie die Klasse wechselt.