Rot leuchtet das straff um die Haare gewickelte Tuch, leuchtend rot sind auch ihre Sonnenbrille, der Lippenstift und die Kordeln, die sich in dekorativen Schlaufen über ihr Kleid legen. Zadie Smith zieht die Blicke auf sich, wie sie an diesem schönen, warmen Herbsttag im Garten eines Zürcher Hotels sitzt. Vor der Lesung am Abend legt sie einen Interview-Marathon hin.

Alle wollen mit der 41-jährigen Autorin sprechen. Mit ihr, die seit dem fulminanten Debüt «White Teeth» von 2000 (Deutscher Titel: «Zähne zeigen») mit ihren Romanen und Essays über den Dreiklang Rasse, Klasse, Geschlecht zur Ikone geworden ist. Und sich mit ihrem Aussehen ebenso gut auf dem Cover einer Frauenzeitschrift macht wie mit ihren Gedanken auf den Kulturseiten internationaler Zeitungen.

Vor Jahren schon war Zadie Smith einmal in Zürich, kann sich aber nicht mehr erinnern. «Ich habe keine Vorstellung von der Schweiz», sagt sie mit ihrer dunklen, etwas herben Stimme und lacht herzlich, «ausser den üblichen Klischees, die bestimmt niemand hören will». Und doch, einen Anknüpfungspunkt gibt es: den Schweizer Autor Peter Stamm. Über seinen Roman «Sieben Jahre» hat sie, die in New York und London lebt und regelmässig im britschen «Guardian» Bücher bespricht, einen Essay geschrieben. Stamms zurückgenommener Ton hat ihr sehr gefallen. Er habe sie gar beeinflusst, den Ton für ihren aktuellen Roman «Swing Time» zu finden.

Deutlich erkennbar ist in «Swing Time» ein anderer Vorläufer: Elena Ferrantes neapolitanischer Romanzyklus, dessen letzter Band im englischsprachigen Raum bereits 2015 erschienen ist, klingt im Gerüst durch. «Sie inspirierte so viele Autorinnen in New York», bestätigt Zadie Smith. «Ferrante gab ihnen die Freiheit, darüber zu schreiben, was sie vorher womöglich als zu häuslich, zu intim oder zu belanglos empfunden hatten», sagt sie, «sowie die Erinnerung daran, dass es in einigen zentralen Beziehungen im Leben einer Frau nicht um Männer geht.» Ähnlich war es bei der britischen Autorin Charlotte Brontë. Als diese Mitte des 19. Jahrhunderts «Jane Eyre» publizierte, zog das Buch eine Welle von Romanen nach sich, die auf die weibliche Erfahrung fokussierten. «Es ist ein grosses Geschenk, das Schreibende einander geben können.» Ein neuer Blickwinkel tue sich auf.

Das Ferrante-Modell

Zadie Smith, die als Kind einer jamaikanischen Mutter und eines weissen Vaters in einem Arbeiterquartier im Nordwesten Londons aufgewachsen ist, erweitert das Ferrante-Modell vom Kampf um sozialen Aufstieg und Gleichberechtigung der Geschlechter um die Dimension der Herkunft beziehungsweise der Rasse. Und wo Ferrante ihre Geschichte zwischen dem armen Süden und dem reichen und gebildeten Norden Italiens aufspannt, weitet sie es zum globalen Dreieck zwischen London, den USA und einem namenlosen Land auf dem afrikanischen Kontinent.

Im Zentrum steht die lebenslange Beziehung zweier Mädchen: die quirlige, intelligente, zu allem entschlossene Tracey und die zurückhaltende, namenlose Ich-Erzählerin. Sie lernen sich bei den Tanzstunden kennen, die in ihrem Quartier angeboten werden. Und Tanz spielt eine zentrale Rolle in Smiths neuem Roman. «Das Buch handelt von der Diaspora», sagt Smith, also von den Schwarzen, die aus der ursprünglichen Heimat in Afrika über die ganze Welt verteilt leben. In der Musik habe sie etwas gefunden, was zentral für diese Gemeinschaft stehe. «Ich greife gerne Klischees auf, um sie dann genau zu durchleuchten.»

Es gibt aber auch einen biografischen Bezug. Smith stammt aus einer musikalischen Familie, ihre Tante ist Sängerin, ihr Bruder ist Rapper, sie selbst singt gelegentlich. Sängerin zu werden, war für sie jedoch nicht interessant, sagt sie. «Aber davon handelt der Roman. Es geht darum, sich nach anderen Möglichkeiten zu fragen. Wie es wäre, etwas anderes zu wählen.» Das schildert die Ich-Erzählerin, allerdings spricht sie kaum über ihre eigene Erfahrung. «Ich brauchte jemanden, der unglaublich passiv war, damit ich über alle anderen sprechen konnte», sagt Zadie Smith und wieder lacht sie. «Sie ist wie ein offenes Auge.»

Ein Auge, das den täglichen Kampf der schlechter Gestellten registriert und detailscharf das Porträt einer Epoche zeichnet – aus dem Blickwinkel der Schwarzen. Da ist nicht nur Tracey, die ihren Traum versucht, als Musicaltänzerin zu leben. Da ist auch die Figur der Mutter, die ihr Leben ganz der Bildung verschreibt. «Meine Mutter mass die Zeit in Buchseiten», lässt Zadie Smith ihre Erzählerin sagen. «Wenn man sich Zeit so vorstellt, dann bleibt keine Zeit, in den Park zu gehen oder sich ein Eis zu holen, keine Zeit, ein Kind ins Bett zu bringen, keine Zeit, sich die tränenreichen Schilderungen eines Albtraums anzuhören.» Klingt da nicht auch Kritik am Credo des sozialen Aufstiegs durch?

Traumatisierende Erfahrung

«Es ist eine Kritik des Systems», sagt Smith und jetzt klingt ihre Stimme scharf. «Leute aus der weissen Mittelschicht können sich diese Erfahrung nicht vorstellen. Aber für viele Schwarze der Arbeiterklasse ist es ein täglicher Krieg, sicherzustellen, dass die Kinder eine Erziehung geniessen können und nicht verloren gehen. Einen Krieg zu führen deformiert einen.» Für die wenigen, denen der Aufstieg gelingt, sei dieser Schritt «traumatisierend». Wer es durch das Nadelöhr der Selektion hindurchschaffe, werde aus seinem bisherigen Leben fortgerissen. «Für Weisse aus der Mittelschicht gibt es keinen solchen Bruch.»

Schlüsselszene im Roman – aber auch für die Erfahrung der Schwarzen im realen Leben – ist ein Interview mit Michael Jackson im Fernsehen. Jackson hatte das Musikvideo zu «Thriller» gedreht, er zeigt sich darin erstmals mit aufgehellter Hautfarbe. Im Fernsehen wird er von Oprah Winfrey darauf angesprochen. Jackson ist beispielhaft für den Aufstieg um den Preis der Entfremdung von den Wurzeln. «Mit ‹Thriller› begann sein Erfolg. Amerika und die ganze Welt liebte ihn mit dem helleren Hautton, der kleinen Nase, dem glatten Haar. Das war eine enorme Bestätigung für ihn in seinem Versuch, weiss zu erscheinen. Und was zeigte das den Kindern der Schwarzen?», sagt Smith. Später habe Jackson gesehen, wie Hip-Hop aufkam, und gemerkt, dass es kein Verbrechen war, schwarz zu sein. «Aber da war es zu spät für ihn. Poor guy.»

Wie kann man den traumatischen Erfahrungen der Schwarzen der Arbeiterklasse entgegenwirken? Zadie Smiths Stimme bleibt scharf, die Antworten werden einsilbig. «Das Schulsystem», sagt sie und doppelt nach: «Für mich ist es der offensichtlichste Ort, um von Anfang an eine Basis für Gleichberechtigung zu schaffen.» Von politisch auferlegtem Zwang hält sie nichts. Sie erhofft sich, die Gesellschaft werde gemeinsam zu diesem Schluss kommen wollen. Dazu können Bücher beitragen. Sie sagt: «Ich schreibe Bücher für die Menschen, die sie lesen und dann über ihre Haltung in ihrem eigenen sozialen Leben nachdenken. Die sich ändern, in der Art wie sie ihre Kinder erziehen, welche Orte sie zum Wohnen wählen und wie sie an der Gemeinschaft teilnehmen.» Als explizit politisch versteht sie ihr Schreiben aber nicht. «Das Leben ist von Natur aus politisch», sagt sie, alle Menschen befänden sich in Umständen, die sich an jeder Stelle mit Politik überschneiden. «Ich beschreibe das Leben», sagt sie und doppelt noch einmal nach: «Yeah». So ist das.