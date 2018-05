«Cannes ist ein Zeitfenster, das man nutzen muss, das aber schnell wieder schliesst», bestätigt Anja Kofmel. Die 36-jährige Zürcherin hat es mit ihrem Langfilm «Chris the Swiss» ebenfalls in die Semaine de la critique geschafft und schwärmt: «Die Semaine ist eine tolle Sektion, weil sie tolle Möglichkeiten zum Networking schafft.» Sie hätten beispielsweise ein Essen mit der französischen Kulturministerin gehabt. «Und ich kann hier Leute treffen, die sonst vielleicht nicht auf eine E-Mail antworten.»

Als Kofmel Ende März die Einladung ans Filmfestival erhielt, seien Tränen geflossen, erzählt sie. Die Premiere in Cannes ist die Krönung ihrer mehrjährigen Arbeit an ihrem hochpersönlichen Filmstoff: In «Chris the Swiss» spürt Kofmel dem mysteriösen Tod ihres Cousins nach, der sich Anfang der 90er-Jahre als Reporter mitten in den Balkankrieg gestürzt und sich einer Milizarmee angeschlossen hatte. Kofmel mischt dabei auf virtuose Weise dokumentarische Aufnahmen mit poetischen Animationssequenzen und vermittelt wertvolle Einblicke in den Ausnahmezustand Krieg.

«Der Film hat eine Message, die auch heute relevant ist», findet Kofmel, «und Cannes gibt dieser Message eine Plattform. Dafür bin ich dankbar.» Neben ihrer Filmcrew seien auch ihre Eltern und ihr Cousin – der Bruder des ermordeten Chris – nach Cannes gereist. Die Weltpremiere am Sonntag sei ein sehr emotionaler Moment gewesen. «Die Reaktionen des Publikums in Cannes mitzuerleben, war überwältigend.»

Vielversprechende Produzentin

Komplettiert wird die Schweizer Präsenz an den diesjährigen Filmfestspielen von Katrin Renz. Die gebürtige Berlinerin ist seit 2014 Co-Geschäftsführerin der Zürcher Filmproduktionsgesellschaft tellfilm, die den Schweizer Filmpreis-Gewinnerfilm «Blue My Mind» von Regisseurin Lisa Brühlmann produziert hat. Renz wurde als sogenannter Producer on the move nach Cannes eingeladen, eine Auszeichnung, die die European Film Promotion (EFP) jedes Jahr an die zwanzig vielversprechendsten europäischen Filmproduzenten vergibt. «Unsere Firma hat mit ‹Blue My Mind› und ‹Tiere› letztes Jahr einen Durchbruch gefeiert, Cannes ist jetzt das Sahnehäubchen obendrauf.»

Es ist auch die EFP, die jedes Jahr an der Berlinale die Shootingstars auszeichnet, die zwanzig vielversprechendsten europäischen Schauspieler. Ein Ehre, die im vergangenen Februar an Renz’ «Blue My Mind»-Darstellerin Luna Wedler ging. Ein Doppelsieg also. Renz lacht und verspricht: «Darauf werden Luna und ich noch anstossen!»

Ihr Programm in Cannes sei wahnsinnig intensiv, erzählt Renz. Wegen der Auszeichnung werde sie seit Wochen mit Terminanfragen von internationalen Financiers und Weltvertrieben überhäuft, einige von ihnen trifft sie an den Filmfestspielen nun persönlich. «Das ist wertvoll, du spürst dann, mit wem du gerne zusammenarbeiten würdest und umgekehrt.»

Wie beim Speeddate

Die Treffen in Cannes funktionieren ähnlich wie Speeddating: Man sitzt sechs Minuten mit einem Interessenten zusammen, bevor es schon ab zum nächsten geht. «In diesen sechs Minuten kannst du viel rausholen», sagt Renz. Die Zeit habe sie jeweils genutzt, um sich und ihre Firma vorzustellen – aber auch das neue Projekt von Lisa Brühlmann: «Die Meisterdiebin», ein historischer Stoff, angesiedelt während des Zweiten Weltkriegs. Brühlmann arbeite allerdings auch an zwei anderen Stoffen und möchte sich noch nicht definitiv auf ihren zweiten Film festlegen, sagt Renz. «Klar ist aber: Wir möchten wieder mit Lisa arbeiten und sie wieder mit uns.» Renz’ Treffen in Cannes sollen dabei helfen, die Finanzierung des Films, der 2020 gedreht werden soll, zu sichern.

Renz eilt in Cannes von Termin zu Termin und sagt, sie habe ein gutes Gefühl. «Das fühlt sich an wie ein Startschuss», sagt die Filmproduzentin, «ich hoffe in den nächsten Jahren öfters hier zu sein.» Für Renz, Anja Kofmel und Flurin Giger gilt: Einmal in Cannes zu sein ist erst der Anfang.