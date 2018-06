Wovon um Himmels willen muss sich die kleine Sängerin mit der riesengrossen Stimme also eigentlich befreien? Weshalb nennt Aguilera ihr achtes Studioalbum «Liberation»? «Ich war am Steuer eingeschlafen, bewegte mich im Autopiloten und bemerkte immer klarer, dass ich festgefahren war», so Christina gegenüber der US-Zeitschrift «Entertainment Weekly».

Augenscheinlich mag sie Autometaphern, obwohl sie keinen Führerschein hat. «Ich musste raus aus diesen Umständen, die mich fesselten, und zurückfinden zu mir selbst. Ich wollte endlich wieder mein volles Potenzial ausschöpfen und den Zweck erfüllen, wegen dem ich auf der Welt bin. Ich wollte wieder singen und Musik machen.»

«Gefühlt wie im Hamsterrad»

Christina Aguilera war zwar gefangen, aber in einem goldenen Käfig. Mit einjähriger Unterbrechung sass sie von 2011 bis 2016 an in der Jury der TV-Castingshow «The Voice», am Anfang habe das auch Spass gemacht, aber fehlendes kreatives Mitspracherecht an der Sendung nagte zunehmend an ihrer Laune. «Am Ende habe ich mich gefühlt wie im Hamsterrad. Die ganze Energie wurde aus mir ausgesaugt.» Den Albumverkäufen diente die Fernsehpräsenz ebenfalls nicht, ihr letztes Werk, «Lotus», das 2012 erschien, ist das am schlechtesten verkaufte ihrer Karriere.