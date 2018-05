Die erwachte Pop- und Rockkultur wurde in den 60er-Jahren zum Soundtrack dieser Gegenkultur, des Protests. Sie wurde zum Seismografen der politischen und gesellschaftlichen Erschütterungen der bewegten Jahre: 1966 war das Jahr, als die Rockmusik explodierte, 1967 hat Popmusik die Welt verändert, in ihrer Haltung und Inspiration.

Und 1968? Musikalisch hatte das Jahr 1967 eigentlich alles schon gesagt. Doch mit der zunehmenden Unzufriedenheit und der wachsenden Protestkultur wurde auch die Pop- und Rockmusik aggressiver und lauter, politischer und ideologischer.

Die «Good Vibrations», die 1967 die Beach Boys besungen hatten, waren endgültig vorbei. Als Trägerin und Verbreiterin von Botschaften und Utopien wurde der Pop- und Rockmusik eine entscheidende Rolle bei der Veränderung von gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen zugetraut. Doch wie gross war das revolutionäre Potenzial wirklich?

Sarkastische Sprüche

Der Protest dies- und jenseits des Atlantiks entzündete sich in erster Linie am Vietnam-Krieg. «Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» («Mir-kommt’s-vor-als-würd’-ich-bald-sterben-Rag») von Country Joe McDonald wurde 1968 zur fröhlich-sarkastischen Hymne der Antikriegsbewegung. «1, 2, 3, what are we fighting for? Don’t ask me, I don’t give a damn. Next stop is Vietnam» sollen sogar amerikanische Soldaten in Vietnam gesungen haben.

Noch erfolgreicher war der Song «People Got To Be Free» von den Rascals, der die US-Charts in den heissen Sommermonaten stürmte. Wie aufgeladen die politische Stimmung war, zeigt, dass Konservative in den inhaltlich relativ harmlosen Zeilen «The Train of Freedom is about to arrive any minute now» einen politischen Umsturz aufziehen sahen.