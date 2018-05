«Yomeddine» handelt von einem leprakranken Mann (Rady Gamal) und einen Waisenjungen (Ahmed Abdelhafiz). Zwei Aussenseiter, die auf der Suche nach Zugehörigkeit eine gemeinsame Reise quer durch Ägypten und durch gesellschaftliche Vorurteile unternehmen.

Shawky, der an der renommierte Tisch School in New York studierte, strebt ein Roadmovie voller Feelgood-Momente an, verzettelt sich aber in Betroffenheitskitsch.

Das war kein Start nach Mass für die 71. Filmfestspiele von Cannes. Hatte Frémaux einfach ein unglückliches Händchen? Der Festivalleiter gab kleinlaut zu, dass viele Hollywoodstudios ihre spannendsten Filme bis im Herbst zurückhalten wollen, um ihre Oscarchancen zu steigern.

Kann es sein? Verliert Cannes gerade gewaltig an Strahlkraft? Es bleiben noch neun Festivaltage, um diesen Eindruck aufzupolieren. Nur das Mürrische sollte Cannes dabei ablegen.