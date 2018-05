Sind Sie kein Fan, haben Sie möglicherweise bereits den Überblick verloren. Vor gerade mal fünf Monaten lief «Star Wars: The Last Jedi» in den Kinos an, jetzt kommt bereits der nächste Eintrag in dieser Weltraumsaga auf die Leinwand.

Keine Fortsetzung allerdings: Der Film, der am Dienstagabend an den Filmfestspielen von Cannes Europapremiere feierte, springt nicht vorwärts, sondern in der Zeit zurück: «Solo – A Star Wars Story» erzählt die Vorgeschichte von Han Solo, den einst vom jungen Harrison Ford gespielten Helden. Oder genauer: Anti-Helden.