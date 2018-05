Zu diesem Zeitpunkt lagen seine wilden, ihn einst früh berühmt machenden Zuckerman-Jahre und -Romane bereits hinter ihm; Dekaden, in denen er, immer neu skandallüstern, die eigene Existenz im Spannungsfeld von Amerika, Judentum und Sexualität literarisch verschleiert beschrieb. Mit in spöttischer Offenheit wurzelnden Büchern wie dem Skandalerfolg «Portnoys Beschwerden» von 1970, in welchem er sein literarisches Alter Ego Nathan Zuckerman erstmals auftreten liess, und «Professor der Begierde (1977), erschrieb Roth sich in der Nachfolge Isaac B. Singers den Ruf eines spitzzüngigen Amerika-Kritikers. Und grossen Unterhalters!

Roth, der das Leben als «einen Prozess unbeeinflussbarer Zwangsläufigkeit» verstand – und es auch so beschrieb, nämlich als Abfolge kleiner Siege vor dem Hintergrund einer am Ende unausweichlich drohenden grossen Niederlage, betrieb lange ein trickreiches literarisches Spiel mit der eigenen Identität; Bücher wie «Gegenleben» (1988), «Täuschung» (1990) oder «Tatsachen» (dt. 1991) belegen dies wiederholt. Bis er mit der Veröffentlichung seines 2007 erschienenen Romans «Jedermann» 2006 alle Masken fallen liess – und literarisch endlich mehr oder weniger unverstellt bei sich selbst angekommen war.

In der Folge erschien das, was man sein «Spätwerk» nennen darf: Bücher wie «Exit Ghost» (2008), «Empörung» (2009), «Die Demütigung» (2010) und zuletzt «Nemesis» (2011), die zum Schönsten und Ergreifendsten zählen, was in den letzten 50 Jahren aus den USA literarisch zu uns gekommen ist. Denn in diesen Arbeiten demonstrierte Roth eine Art der Einsichtnahme in die menschliche Existenz, die beim Lesen sprachlos macht.

Der Thron ist verwaist

«Roth lesen», so sagte der deutsche Schriftsteller Dieter Wellershoff treffend, «ist, wie in die offen gelegte Seele des Menschen blicken. Mit all ihren Rissen und Verwerfungen. Kaum ein Autor hat uns je auf ähnliche Weise vor Augen geführt, was es heisst, Mensch zu sein.» Tatsächlich schwang Roth sich in seinen letzten, an die Kurzromane Tschechows erinnernden Büchern zu einer existenzialistisch wirkenden Klarheit auf. Dabei gelang ihm mit der Figur des jungen Sportlehrers Eugene «Bucky» Cantor, der sich in dem Roman «Nemesis» in seinem einsam geführten Kampf gegen eine grassierende Polio-Epidemie am Ende selbst verliert, eine Figur Camusschen Zuschnitts: ein allegorischer, sisyphoshafter Charakter, wie ihn Camus’ Hauptfigur in dessen berühmtem Roman «Die Pest» verkörperte.

«Nemesis» markierte den würdigen Schlussstein eines sich fügenden Romanwerks, das gegen alle zu erwartenden Geschmacks- und Zeitgeist-Stürme bleiben wird. Denn die mit bewundernswerter literarischer Sorgfalt niedergelegten Geschichten vom Werden, Hoffen und Vergehen, sind die unseren. Sie zu lesen, ist wie in den Spiegel zu schauen. Sich darin zu sehen und zu erkennen, ist das eine; es auszuhalten – und das hat am Ende wahrscheinlich keiner besser gewusst als der nun von uns Gegangene – etwas anderes.

Nun hat für ihn, der das Alter als Massaker verstand, das Aushalten ein Ende. Der König ist tot. Und sein Thron verwaist.