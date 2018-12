Irgendwann gegen Ende dieses «Tatorts» ist Nick Cave zu hören, mit seinem Song «God Is In The House». Eine schöne Ironie. Man möchte sie nicht bitter nennen, denn diese Kriminalgeschichte ist darauf angelegt, wenig Mitleid mit den stolzen Villenbesitzern zu haben, denen ganz plötzlich das privilegierte Idyll abhandenkommt. Kein Gott mehr im Haus. Dafür ein Mann aus dem Norden Deutschlands mit einer Beretta im Gepäck, der kaum mehr etwas zu verlieren hat.

Liebe, Respekt, alles Fehlanzeige. Eine Ex-Frau, die mit dem achtjährigen Sohn in Stuttgart lebt und übers Handy an finanzielle Verpflichtungen erinnert. Ein Job, der gekündigt wurde. Mike Liebknecht heisst dieser Mann, der sich Gerechtigkeit mit der drohenden Pistole holen will – wenn schon nicht für sich selbst, dann wenigstens für den Sohn.

Kein Gott mehr im Mann

Und so macht er sich auf in die Schweiz, nach Luzern, in die Villa des «Dealmakers» Anton Seematter, CEO der Firma Swisscoal, die gerade über 200 Leute entlassen hat, darunter Mike Liebknecht – stringent gespielt von Mišel Matičević. Seematter lacht vom Cover des Magazins «News for Managers», auf das der Deutsche am Tresen der Autobahnraststätte blickt, nachdem er auf dem Parkplatz auf ein paar Büchsen geschossen hat. Kein Gott mehr im Mann mit der Pistole in der Hand. Dafür haften ihm beeindruckende Zielgerichtetheit und heiliger Ernst an.

Weniger Sympathien zeigt das Drehbuch des 39-jährigen Deutschen Jan Cronauer, der hier erstmals für einen «Tatort» geschrieben hat, für die Damen des geenterten Hauses. Sofia Seematter (Katharina von Bock) ist in pistaziengrüner Hose und violetter Bluse in ihrer Villa unterwegs. Mit einem Weinglas in der Hand und klassischer Musik im Hintergrund spaziert sie ziellos von Raum zu Raum – die Leere ist ihr ins Gesicht geschrieben. Eine so gelungene wie bitterböse Performance. Tochter Leonie (Cecilia Steiner) schwimmt währenddessen im Pool und darf, als der Mann mit der Beretta plötzlich vor ihr steht, die in diesem Moment so abwegige wie blöde Frage stellen: «Kann ich mir was anziehen oder wollen Sie mich eh vergewaltigen?»

Später wird sie Kokain schnupfen, sich in Papas starke Arme flüchten und trotzig sagen: «Es kann nicht jeder mit Privilegien geboren werden, sonst wären es ja keine mehr.» Dieser Satz fällt, nachdem der wütende Mike schon ausgiebig vom Privileg des Besitz- und Bindungslosen Gebrauch gemacht hat: radikal zu sein.

Der «Tatort» Luzern neigt sich mit dieser Folge auch seinem Ende zu. Gerade wurde die letzte Folge abgedreht, die 2019 zu sehen sein wird: «Der Elefant im Raum». Dann geht es weiter nach Zürich, mit neuen Ermittlern. Die Luzerner Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) lösten im Mai 2012 ihren ersten gemeinsamen Fall («Skalpell»). Im aktuellen 15. Fall, «Friss oder stirb», ist noch mal grosser Zusammenhalt gefragt: Flückiger wird verletzt, beide Kommissare sind zeitweise ausser Gefecht gesetzt.

