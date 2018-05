Hört man Marcel Aeby bei seinen Schilderungen zu, so hat man das Gefühl, er habe die Konzerte miterlebt – so viele Aufnahmen hat er gesichtet und verinnerlicht: «Jimi und seine Jungs waren in Bestform», urteilt Aeby. Schlagzeuger Mitch Mitchell erntete für sein Solo in «Tax Free» Spontanapplaus, und das Schweizer Publikum kam in den Genuss von zwei Besonderheiten: «Am Freitagabend spielte Jimi die wahrscheinlich längste je aufgezeichnete Version von «Red House» und mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit die Uraufführung von «Voodoo Child (Slight Return)».

Abseits der Bühne wurde Hendrix aber schlecht behandelt. Ein sittenbewusster Portier liess eine junge Frau aus dem Zimmer des Rockstars entfernen. Und vom Türsteher des «Crazy Girl» an der Zwinglistrasse wurde ihm der Zutritt zur eigenen Afterparty verwehrt – der dunklen Hautfarbe wegen.

Der Jahrhundertmusiker trug es mit Fassung, liess sich zu einer Tankstelle chauffieren, wo er in Ermangelung anderer warmer Speisen ein frittiertes Schnitzel aus einem Automaten ass, ehe er sich mit einem stattlichen Trinkgeld beim Taxifahrer bedankte.

Unruhiger verlief die Freitagnacht für einige der Fans. War das Konzert am Donnerstag noch ohne Komplikationen über die Bühne gegangen, wie die Presse notierte, so kam es am zweiten Konzerttag zu Zwischenfällen.