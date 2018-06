Die in Deutschland geborene Corinna T. Sievers hat seit 2010 vier Romane veröffentlicht: «Samenklau», «Schön ist das Leben und Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung», «Maria Rosenblatt» und «Die Halbwertszeit der Liebe». Sievers lebt in Herrliberg und betreibt eine kieferorthopädische Praxis in Zürich. Dass sie neben dem Schreiben einen bodenständigen Beruf ausübt, könnte ihr in Klagenfurt zum Vorteil gereichen: Der Sieger von 2009, der Deutsche Jens Petersen, war auch Arzt und arbeitete ebenfalls in Zürich.

Auch die zweite Schweizerin, Anna Stern (bürgerlich Bischofberger), hat neben dem literarischen auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund: Sie studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich und machte dieses Jahr am Institut für Integrative Biologie ihren Doktor. Sie hat die beiden Romane «Schneestill» (2014) und «Der Gutachter» (2016) veröffentlicht. 2019 soll ihr dritter Roman «Denn du bist wild wie die Wellen des Meeres» erscheinen.

Von den Schweizerinnen ist Martina Clavadetscher wohl die bekannteste. Sie hat vier viel beachtete Theaterstücke verfasst und war in der Spielzeit 2013/14 Hausautorin am Luzerner Theater. Ihr zweiter Roman «Knochenlieder» – eine kühne Familien-Saga aus der Zukunft – war letztes Jahr für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Gomringer in der Jury

Das Starterfeld besteht heuer aus sieben Autorinnen und sieben Autoren – darunter acht aus Deutschland, eine aus Österreich sowie je eine Türkin und eine Ukrainerin. In der Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels gibt es zwei neue Gesichter: Die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin Nora Gomringer, Bachmann-Preisträgerin aus dem Jahr 2015, und die deutsche Literaturkritikerin Insa Wilke ersetzen Sandra Kegel und Meike Fessmann. Weiterhin im Gremium sitzen Stefan Gmünder, Klaus Kastberger, die Schweizerin Hildegard E. Keller und Michael Wiederstein.

Der Bewerb wird via 3sat live übertragen und über den Deutschlandfunk gesendet. Bis Samstag, 7. Juli, finden die Lesungen statt, am Sonntag (8. Juli) folgt die Preisvergabe, bei der es um ordentlich Geld geht: Vergeben werden der mit 25 000 Euro dotierte Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt, der Deutschlandfunk-Preis (12 500 Euro), der Kelag-Preis (10 000 Euro), der 3sat-Preis (7500 Euro) und der BKS-Bank-Publikumspreis (7000 Euro), der mit dem Stadtschreiber-Stipendium (5000 Euro) gekoppelt ist. (SDA)