Das Rätsel, das der alte Zangger Housi seinen beiden Freunden vorlegt, sei «vom Ödipus». Wer denn das sei? «En Usgschtorbnige.» Allein schon der Dialekt mit all seinen Schattierungen, diese kernige Sprache – fremd und zugleich anheimelnd – legt einen grossen Zauber über das Landschaftstheater Ballenberg. In der diesjährigen Produktion «Steibruch – zrugg us Amerika» gesellen sich in hohem Masse tiefgreifende Gefühle, menschliche Abgründe, blinde Vorurteile dazu. Das Mundartdrama «Steinbruch» des Zürcher Schriftstellers und Malers Albert J. Welti (1894–1965) war an der Landesausstellung 1939 uraufgeführt worden. Drei Jahre später hatte Regisseur Siegfrit Steiner es mit Heiri Gretler, Maria Schell und Max Haufler verfilmt.

Für den Ballenberg hat Hanspeter Müller-Drossaart die Urfassung dramaturgisch dem Landschaftstheater angepasst und zusätzliche Figuren und Szenen geschrieben, «damit die spielfreudigen und begabten Darsteller und Darstellerinnen einmal mehr ihre vitale Strahlkraft ausbreiten können». Diese Schar von 37 Jugendlichen, Männern, Frauen, Greisen «Laien» zu nennen, kann und darf nicht sein – nicht in dieser Saison und nicht in den 23 vorgängigen Produktionen. Denn mit Lust, ja Inbrunst, schlüpfen sie Jahr für Jahr in ihre Rollen, egal ob diese gross oder klein sind. Über Wochen hinweg verzichten sie auf Freizeit und Ferien, um sich mit Haut und Haar, Begabung und Leidenschaft dem Theaterspiel hinzugeben. So gibt es keinerlei Schranken zwischen ihnen und dem einzigen professionellen Schauspieler Müller-Drossaart.

Nur s’Meitschi glaubt ihm

Wo eine Wiese war, liegen jetzt Steine, darauf ein Stück verbogene Geleise, zwei verrostete Loren, rundherum Felswände und grosse Steinbrocken, mittendrin eine Holzhütte und ein Chüngelstall. In einem spärlichen Gemüsegarten blüht eine Königskerze: Ausstatterin Anna Maria Glaudemans hat unterhalb der Kapelle von Raron einen packenden Ort für die aufwühlende Handlung geschaffen.

In der Hütte haust Murer, dessen Vorfahren der Steinbruch einst gehört hatte. Die Dorfbewohner von Friedlichwil zerreissen sich die Mäuler über den Sonderling: Vor Jahren sei er Knall auf Fall nach Amerika abgehauen, dort wegen achtfachen Mordes verurteilt, nach zehn Jahren entlassen worden: Kollektive Verdammnis ist dem «Zuchthäusler» gewiss. Zwei Halbwüchsige aber hängen an ihm, besuchen ihn regelmässig. S’Meitschi ist als Einzige überzeugt von seiner Unschuld, philosophiert und träumt mit ihm. Der leicht behinderte Näppu bringt ihm Rossbölle für das Gärtchen und bekommt von ihm ab und zu einen Chüngel geschenkt.

Vox populi aber grenzt Murer systematisch aus. Sie tut das im Chor, oft im Wechselgesang «Wotsch wieder is Chefi? Du Sürmu! Leersch nüt? Sie hei di zwar lah gah, däne z’Amerika». Diese Sequenzen im Stile grosser griechischer Tragödien, volksliedhaft vertont von Till Löffler und grossartig einstudiert von Brigit Beetschen, bilden einen zutiefst berührenden Kontrapunkt zu den inneren Kämpfen, der Verzweiflung und Wut von Murer, denen Müller- Drossaart sowohl sprachlich wie auch mimisch bestechend Ausdruck verleiht. Wobei die 15-jährige Larina Jessica Amacher als s’Meitschi und der 16- jährige Julian Kobler als Näppu (diese Rollen sind doppelt besetzt) nicht weniger überzeugend zu Herzen gehen.

Auch humorvolle Momente

Mit viel Gespür für den Raum, die Ausstrahlung, Ausdruckskraft und Bühnenpräsenz aller Spielenden hat Regisseur Livio Andreina ein aufwühlendes Gesamtkunstwerk geschaffen, in dem auch humorvolle Momente nicht fehlen, wie etwa die übermütigen Auf- tritte von Meitschis Schulkameradinnen «7-fräch-Bandi». Die dramatische und auch überraschende Entwick- lung, welche die Jagd der Friedlichwiler auf Murer nimmt, lässt den Atem der Zuschauer bisweilen vor Spannung stocken. «Dasch e Skandaau, mir heis ja geng gseit. Da mueme drhinger, äso geits nid wiiters.»

Regisseur Andreina schreibt im Programmheft: «Ich habe den Figuren kantige, steindurchfurchte Konturen gegeben, die Szenen zwischen Dorfgemeinschaft und Murer jedoch weich gezeichnet und so die Möglichkeit einer Begegnung bis zum Schluss offen gehalten.» Bis der Chor erkennt: «D Wahrheit! Si het di la hocke, si het di la schtraafe, sie het di la liide. D’Wahrheit!»

Steibruch – zrugg us Amerika Landschaftstheater Ballenberg. 6.7.–18.8.