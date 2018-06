«I ain’t got enough of that stuff,» singt er mit wunderbarer Nonchalance, dann setzt Cla Nett über dem treibenden Chicago-Shuffle zum Gitarrensolo an, das so kompromisslos daherkommt wie bei seinen grossen Vorbildern, den «drei Königen». Gemeint sind Albert King, Freddie King und BB King. Der 62-Jährige hat noch lange nicht genug von ihnen und tobt sich neuerdings nicht nur mit seiner Stammformation Lazy Poker aus, sondern auch beim neu gegründeten Quartett Second Cousins.

Dabei hätte der umtriebige Musiker in seiner Karriere bereits so viel erlebt, dass er sich getrost zur Ruhe setzen und seine Memoiren schreiben könnte. Doch vorerst will er sich komplett auf die Musik konzentrieren. Die Suche nach dem perfekten Moment auf der Bühne treibt ihn weiter an: «Vielleicht musst Du 15 Gigs abwarten, bis Du Dich selber überflügelst, aber dann ist das Gefühl so gewaltig, dass Du die ganze Nacht wach liegst.»

Von Höhenflügen und Tiefschlägen aus einem Business, dessen beste Jahre er hautnah miterlebt hat, weiss der gelernte Jurist einiges zu berichten. Bei der als Kurzinterview geplanten Unterhaltung vergehen viereinhalb Stunden wie im Flug und der Notizblock ist bis zur letzten Seite voll.

30 Minuten Hitparade

Fragt man Nett (der seinen charakteristischen Cowboyhut aus schwarzem Leder auch bei sommerlichen Temperaturen nicht absetzt) wie er zur Gitarre gekommen ist, erhält man einen Stimmungsbericht der rückständigen Schweizer Musiklandschaft der frühen Sechzigerjahre: Im nationalen Radio wurden gerade mal 30 Minuten Hitparade pro Woche gespielt. «Und da war dann auch Peter Alexander darunter.»