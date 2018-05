«Nichts ist widerlicher als eine sogenannte Dichterlesung», schreibt Thomas Bernhard im Roman «Alte Meister». Und doch hält sich die Lesung hartnäckig als Kulturtechnik, in jüngster Zeit scheint sie sich gar zunehmender Beliebtheit zu erfreuen. An den Solothurner Literaturtagen ist die Lesung zur Primetime im Landhaussaal noch immer die Kür. Zeit für eine kleine Rundschau.

1. Das Wasserglas

Es ist die Urform der Lesung: Der Autor wird angekündigt, dann betritt er die Bühne, liest seinen Text praktisch regungslos am Stück vor, vielleicht eine Stunde, nickt in die Runde, beantwortet allenfalls ein paar Leserfragen, bedankt sich, verabschiedet sich und verschwindet.

Dem Wasserglas auf dem Tisch kommt dabei vor allem eine ideologische Funktion zu. Es steht für den puristischen Zugang. Dem reinen Text soll die Bühne gehören. Jegliche Form von vermarktungsfördernder Aufbereitung hat hier keinen Platz. Diese Form der Lesung für Hartgesottene ist typisch für den deutschen Sprachraum. Sie kommt heute jedoch zunehmend aus der Mode.

2. Der Ursprung

Woher kommt das Ritual der Autorenlesung? Fest steht, dass die Erzähltradition zunächst einmal mündlich war. In der griechischen Antike gab es die Aoiden, die mit ihren Liedern und Texten das kulturelle Gedächtnis bewahrten. Die späteren Rhapsoden trugen auswendig gelernte epische Werke wie etwa Homers Odyssee oder die Ilias einem Publikum vor.

Im Mittelalter unterhielten Minnesänger mit mündlich tradierten Werken ein Publikum, das selbst nicht lesen konnte. Und in den bürgerlichen Salons Ende des 19. Jahrhunderts trug man einander Texte vor im Versuch, an die mündliche Kultur der Antike anzuschliessen. «Poesie ist nicht fürs Auge gemacht», sagte etwa Goethe.

3. Die Moderation

Nicht in allen Kulturen ist die klassische Form der Dichterlesung gleich verbreitet. In der Romandie und im Tessin beliebter sind Autorengespräche, bei denen allenfalls eine kurze Textpassage vorgelesen wird, um etwas zu illustrieren. Man ist dort nachsichtig mit dem Publikum und geht davon aus, es könne nicht eine ganze Stunde lang zuhören.

Allerdings findet eine kulturelle Durchmischung statt: Während die reine Lesung heute auch in der Romandie angeboten wird, läuft der Trend in der Deutschschweiz in Richtung Künstlergespräch. Auch in Solothurn haben moderierte Gespräche zugenommen. Vor allem sind sie professioneller geworden, namentlich auf der Hauptbühne im Landhaussaal.

4. Die Publikumsfrage

Wird eine Lesung für Fragen aus dem Publikum geöffnet, kommt sie bestimmt, die von den Autoren am meisten gefürchtete Leserfrage: «Haben Sie das alles selbst erlebt?» Unausweichlich ist sie bei Stimmen, die aus der Ich-Perspektive erzählen.

Natürlich schöpfen alle Autoren aus der eigenen Erfahrungswelt und lassen diese in den Text einfliessen. Aber Autor und Figur sind nicht eins, Text und Erfahrung sind gestaltet. Nicht zuletzt bringen auch die Leser – oder die Zuhörer – ihren eigenen Erfahrungshintergrund in den gelesenen Text ein.

5. Die Erzählstimme

Autoren haben den Ruf, schlecht zu lesen. Andererseits zählt die Authentizität, vor allem bei autobiografischen Texten. Kriterium bei der Wahl von professionellen Sprechern, die für Hörbücher Texte lesen, ist, dass man lange gerne zuhören soll.

Dafür muss ein Sprecher einen narrativen Bogen schlagen können, muss Spannung aufbauen, in die Stimmen gehen, ohne dass es lächerlich wirkt, sagt Renate Schönbeck, Programmleiterin beim Hörverlag. Ein Sprecher müsse einen Text verstehen und eine Interpretation anbieten. Am anspruchsvollsten seien Lyrik – und Genreliteratur wie Liebesromane oder Krimis.

6. Der Musenduft

Das Autorenleben beschränkt sich nicht aufs Schreiben im stillen Kämmerlein. In Schulen, bei Schreibprojekten, in Workshops, bei Podien oder eben bei Lesungen leisten Autoren wichtige Vermittlungsarbeit. Sie tragen sie dazu bei, Menschen am kulturellen Leben teilnehmen zu lassen, und stärken damit den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Für Pedro Lenz ist genau das mit ein Grund, vor Publikum zu lesen: «Die Hoffnung, dadurch mit meiner Literatur Leute zu erreichen, die selbst gar nicht lesen, also den Kreis derer, die Zugang zu meiner Literatur haben zu erweitern». In Solothurn weht der Musenduft durch die Gassen, man steht neben Autoren in der Schlange an, trinkt am Nebentisch Kaffee: Es gibt viele Gelegenheiten für ein beiläufiges Gespräch.

7. Die Signierstunde

Im französischen Sprachraum kennt man eine eigene Form der Literaturvermittlung, die Signierstunde, auf Französisch «La dédicace». Beim Festival «Le livre sur les quais» in Morges beispielsweise ist ein ganzes Zelt dieser Form der Literaturveranstaltung gewidmet, die im deutschsprachigen Raum praktisch unbekannt ist. Rund 50 Autoren sitzen dort jeweils an einem Tisch, signieren Bücher oder halten sich für ein persönliches Gespräch bereit.

Der Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) betrachtet diese Veranstaltungsform mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist es eine sehr unmittelbare Form, bei der Autoren einem breiten Publikum Zugang zu Kultur verschaffen. Andererseits werden diese Veranstaltungen von Veranstaltern oft als Werbeleistung abgebucht, der Zusatzaufwand wird den Autoren in der Regel nicht vergütet.