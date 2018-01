Steinberger und "Emil" gehören unweigerlich zusammen, obwohl der Kabarettist zeitweise sein anderes Ich in den Hintergrund geschoben hatte. Er habe nicht lange überlegen müssen, dass "Emil" der richtige Name sei für komische Charaktere, schreibt der Kabarettist auf seiner Homepage.

Steinberger trat in den Anfangsjahren in Luzern im Speisesaal des Hotel des Balances auf. 1967 gründete er in Luzern mit seiner ersten Frau Maya die Kleinkunstbühne Kleintheater. Den Durchbruch hatte er dort mit "Geschichten, die das Leben schrieb" und "E wie Emil".