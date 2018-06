Worin liegt die Herausforderung, Klassik und Folk überzeugend zusammenzubringen?

Ich bin weltweit als klassischer Pianist unterwegs, kam aber schon sehr früh in Berührung mit anderen Genres und musikalischen Strömungen, die mich auch in meiner «klassischen» Arbeit offen gemacht haben für Neues und Ungewohntes. Ich empfand die Beschäftigung mit anderen Musikformen stets als enorme Bereicherung. Daher sehe ich für mich hier auch keine wirkliche Herausforderung. An der «Lenzburgiade» soll auch in Zukunft «Folk» in weiterem Sinne gedacht werden, mit Einbindung der Genres Weltmusik, Jazz und qualitätvollem Crossover.

Sie sind dieses Jahr auf Schloss Lenzburg Special Guest beim Benjamin Schmid Jazz Trio. Schmid ist ein klassischer Weltklassegeiger aus Wien.

Ich kenne Beni seit vielen Jahren, wir haben eine Unmenge an gemeinsamen Auftritten miteinander erlebt, ich schätze sowohl seine Ausnahmestellung unter den klassischen Geigern unserer Zeit wie auch seine Liebe zum Jazz, die er mit Können und Kompetenz seinem Publikum vermittelt. An diesem Abend werden wir allerdings keinen Jazz miteinander musizieren, sondern vielmehr einen kleinen Ausflug in die «wienerische» Musik unternehmen, mit zwei kleinen Stücken von Fritz Kreisler, der ja äusserst volksnah und in seiner Weise «swingend» komponiert hat.

Sie komponieren ja auch selber, vor allem Songs.

Leider habe ich nicht mehr genug Zeit dafür. Ich machte das einmal für Freunde, die an Shows auftraten, im Pop-Bereich. So habe ich etwa eine Ballade von Whitney Justine für Orchester arrangiert. Ein Lied schaffte es sogar in die Hitparade und wurde für einen Film verwendet, sogar das koreanische Fernsehen hat es gebracht! (lacht)