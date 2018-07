Zur Bandbreite dieser Erfahrungen gehören auch Körperstrafen. So machten Autoren wie Heinrich Hoffmann («Struwwelpeter») den Knirpsen von Kindsbeinen an klar, was es «geschlagen» hatte: «Und vor allem, Konrad, hör’! Lutsche nicht am Daumen mehr / Denn der Schneider mit der Scher’ / kommt sonst ganz geschwind daher, Und die Daumen schneidet er / Ab, als ob Papier es wär’».

Allen voran kleine Mädchen konnten nicht früh genug in ihre Rolle als still im Hintergrund wirkende Hausfrau hineinwachsen: «Schnell machen alle sich bereit und nähn sich selbst ihr Frühlingskleid. Mit Nadel, Schere, Fingerhut, geht die Arbeit schon ganz gut», berichtet Sibylle von Olfers über die Wurzelkinder.

Und tatsächlich. Die Mädchen waren gelehrige Schülerinnen – und ausdauernde dazu: Selbst in den bunt-realistischen Wimmelbilderbüchern von Ali Mitgutsch aus den 1970er-Jahren noch. Denn ob auf dem Jahrmarkt oder im Park – auf den Bildern wimmelt es sich als Mann oder Knabe dreimal so häufig wie als Mädchen oder Frau (sie sind wohl zu Hause am Putzen). Sonnenklar auch, dass auf den Bildern lediglich das starke Geschlecht die hohe Kunst des Autofahrens beherrscht, während Frauen als Fussvolk unterwegs sind – freudig beladen mit Einkaufstaschen, um die Familie zu bekochen. Das traditionelle Rollenmodell greift schon auf der Ebene der dargestellten Kinder: Die Bilderbuch-Jungs fahren Rad, die Mädchen gehen in Zweierreihe hinter der Lehrerin her.

«Diese Art der Darstellung ist der Zeit geschuldet, in der sie entstand», stellt Lötscher fest. «Man kann sie dem Autor Ali Mitgutsch nicht zum Vorwurf machen. Schliesslich reflektieren Autoren in ihren Büchern jene Welt, die sie vorfinden.»

Moderne Kinderbücher: