In vier Hallen der Messe Basel findet ein Programm mit Persönlichkeiten aus der Film- und TV-Welt sowie 200 Künstlern und Cosplayern statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Erwartet werden etwa Mitwirkende der Serien "Gotham", "Game of Thrones" oder "Vikings" sowie aus Filmen wie "Wonder Woman", "Solo: A Star Wars Story" oder "Blade Runner 2049". Zudem gibt es einen Gaming-Bereich.

Das Plakat des diesjährigen Festivals hat Enrico Marini gestaltet. Er gilt als einer der bedeutendsten Zeichner der heutigen Comic-Szene.

Die "Fantasy Basel" war 2015 erstmals durchgeführt worden. Gemäss den Veranstaltern ist sie mit rund 60'000 bespielten Quadratmetern die grösste Convention der Schweiz. Im vergangenen Jahr zählte das Festival 43'000 Besucherinnen und Besucher.

Für Aufsehen sorgen auch jeweils jene verkleideten Besucherinnen und Besuchern, die als Cosplayer Figuren aus Filme und Spielen darstellen. Diese messen sich auch in täglichen Wettbewerbs.