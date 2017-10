Das kommt überraschend – und ist doch typisch für Gyllenhaal, der sich nach Blockbuster-Fehlversuchen («Prince of Persia», 2010) auf härtere Rollen und mitunter völlig verrückte Figuren spezialisiert hat. In «Source Code» (2011) spielte er einen wiederbelebten Antiterrorspezialisten, in «Nightcrawler» (2014) einen TV-Reporter, der wie ein Kojote durch die Grossstadt streunt.

In «Stronger» wirkt Gyllenhaal vergleichsweise sanft. Doch wie er das macht, geht ans Gemüt, und wie er darüber spricht, hat etwas Anrührendes. Schade bloss, dass der Schauspieler die eigene Karriere, für die er am Zurich Film Festival ausgezeichnet wird, kaum erwähnt.