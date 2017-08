Die Sommerflaute hielt an, schweizweit wurden nur gerade gut 75'000 Karten verkauft. Das waren 10'000 weniger als am vorletzten Wochenende, das auch schon schlecht besucht war.

Aus Schweizer Sicht positiv ist das Vorrücken (vom 9. auf den 3. Rang) von Petra Volpes Frauenstimmrechtsfilm "Die Göttliche Ordnung". Den Anfang März gestarteten Prix-de-Soleure-Gewinner haben bisher 290'000 Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen.

"Bullyparade - Der Film", Spitzenreiter des vorletzten Wochenendes, rutschte auf Platz 4 ab. "Dunkirk", vormals auf Platz 2, findet sich nun an 5. Stelle. In der Westschweiz machte "The Hitman's Bodyguard" das Rennen, im Tessin "Despicable Me 3".