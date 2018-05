Neben diesen Zahlen nehmen sich die Eintritte der zweitplatzierten Filme gleichwohl sehr gering aus. In der Deutschschweiz lockte "No Way Out - Gegen die Flammen" 3100 Filmfans in die Kinos. In der Westschweiz wurden für "Truth Or Dare" knapp 4000 Karten verkauft und im Tessin für "Game Night" deren 320.