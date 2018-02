Für den Spitzenreiter wurden in der Deutschschweiz 33'400 und in der Westschweiz 15'500 Kinokarten verkauft. "Fifty Shades Freed", der am vorletzten Wochenende in allen Landesteilen souverän obenauf schwang, wollten an diesem Wochenende noch insgesamt 45'000 Filmfans sehen. Im Tessin hielt er den ersten Platz vor "Black Panther".

Der dritte Platz ging in der Deutschschweiz an "Di Chli Häx", in der Westschweiz an "Maze Runner: The Death Cure" und im Tessin an "The Post".