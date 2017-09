Waltz' Debüt beruht auf einer wahren Geschichte, wie das Branchenblatt "Variety" berichtet. Der Österreicher stellt den gebürtigen Deutschen Albrecht Gero Muth dar, der 2014 in den USA wegen Mordes an seiner mehr als 40 Jahre älteren Frau, Viola Drath, zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde.

Die 80-jährige Redgrave spielt die wohlhabende Journalistin Drath, die in Washington in einflussreichen Kreisen verkehrte. Sie war 2011 im Alter von 91 Jahren erschlagen in ihrem Haus in Georgetown aufgefunden worden. Bening soll die Tochter des Opfers darstellen.