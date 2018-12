An keinem lebenden Filmemacher scheiden sich die Geister der Filmwelt wie an Gaspar Noé. Die einen sehen in ihm einen Visionär, der die Grenzen des Filmemachens auslotet. Die anderen halten ihn für einen sensationshungrigen Provokateur. 2002 sorgte der französische Regisseur mit «Irréversible» für einen Skandal.

Gaspar Noé gilt seither als Enfant terrible des Kinos. Seine Filme sind ein Frontalangriff auf die Sinne des Zuschauers. «Enter the Void» (2009) ist eine halluzinogene Achterbahnfahrt durch Tokio aus der subjektiven Perspektive eines kürzlich Verstorbenen. In «Love» (2015) zeigte Noé echte Sexszenen in 3D inklusive einer Ejakulation in die Filmkamera.

Noé ist da, um seinen neuen Film «Climax» zu bewerben. Dieser handelt von einer Gruppe von jungen Tänzerinnen und Tänzern, die in einem abgelegenen Haus zu wummernder, ekstatischer Technomusik das Ende ihrer Proben feiert. Doch nachdem jemand LSD in die Sangria-Bowle geschüttet hat, schlägt die ausgelassene Stimmung in einen drogeninduzierten Wahnsinn um.

Wie tickt dieser Mann? Als wir den Regisseur am Filmfestival NIFFF in Neuenburg zum Gespräch treffen, stellen wir beruhigt fest, dass Noé höflich ist. Es störe ihn überhaupt nicht, dass er als Skandalregisseur und Provokateur gilt, denn seine Vorbilder habe man ebenso betitelt: «Alle Regisseure, die ich bewundere, also Rainer Werner Fassbinder, Pier Paolo Pasolini, David Cronenberg, nannte man provokativ.»

Noé castete für den Film nicht Schauspieler, sondern vor allem professionelle Tänzer, die er über das Internet oder an Tanzwettbewerben fand. Ihre Energie habe ihn fasziniert: «Die Tänzer im Film sind so unglaublich gut, dass man einfach hypnotisiert ist.» In der Tat entfaltet sich die hypnotisierende Wirkung der Tanzeinlagen während einer 15-minütigen Einstellung, in der Noé ohne sichtbaren Schnitt die Truppe bei ihren Tanznummern zeigt.

Die Filmkamera fängt das Geschehen aus der Vogelperspektive ein, sodass die Bewegungen der Tänzer fast abstrakte Formen annehmen, in denen man sich als Zuschauer verliert.

Dabei scheint Noé für einmal auf seine berüchtigten Gewalt- und Sexexzesse zu verzichten und etwas Neues zu wagen. Doch dann setzt in der Hälfte des Filmes plötzlich eine in Neonfarben aufflackernde Filmtitel-Sequenz ein, die man eigentlich zu Filmbeginn erwartet hätte. Es ist eine aus den früheren Werken des Regisseurs altbekannte Spielerei, die dem Zuschauer signalisiert: bitte anschnallen, jetzt gehts gleich ab.

Der übliche Wahnsinn

Nun setzt Noé auf sein bewährtes filmisches Arsenal: die Kamera (Benoît Debie) schwebt und rotiert in langen Fahrten durch die Räume, die Szenerie ist in dämonisch rotem Licht eingetaucht und Zwischentitel verkünden uns pseudophilosophische Botschaften wie: «Das Leben ist eine kollektive Unmöglichkeit.» Aha.

Am Ende verlässt man taumelnd das Kino und fragt sich, was man mit dem eben Gesehenen anstellen soll. Leider liefert das Gespräch mit dem Regisseur auch keine Antworten. In der uns verbleibenden Zeit lässt sich Noé lange über Social Media und Smartphones aus («eine Geisteskrankheit, fast so schlimm wie Religion»), oder erklärt in einem Moment, wie wir unter Drogen von unserem «Reptiliengehirn» gesteuert werden, um im nächsten eine Anekdote wiederzugeben, in der jemand LSD in seinen Drink schüttete, um ihn als Nebenbuhler zu neutralisieren.

«Climax» glänzt in den Momenten, in denen er sich gänzlich der phänomenalen Tanzgruppe hingibt. Allerdings täuscht das nicht darüber hinweg, dass die Figuren oberflächlich skizziert sind und zur reinen Staffage in Noés selbstverliebten Zurschaustellung seiner Drogenfantasie verkommen. Mit der Zeit ist das nur noch ermüdend.

Climax (F/BEL/USA 2018) 95 Min. Regie: Gaspar Noé. Ab 13.12. im Kino. ★★☆☆☆