Das war überfällig: Bei der Verleihung der Golden Globes am vergangenen Sonntag wurde Gary Oldman als bester Hauptdarsteller eines Dramas ausgezeichnet. Es war erstaunlicherweise der erste grosse Filmpreis für den 59-jährigen Briten, der seit den Neunzigerjahren als einer der vielseitigsten Schauspieler der Welt gilt. Seine schillernden Auftritte in Filmhits wie «Bram Stoker’s Dracula», «The Fifth Element» und «Harry Potter»: unvergesslich!

Den Golden Globe verdiente sich Oldman nun für seine überragende Darstellung des britischen Premiers Winston Churchill im neuen Filmdrama «Darkest Hour». In jüngster Zeit war dieser Churchill gleich mehrmals im Kino und im Fernsehen zu sehen, verkörpert von John Lithgow in der viel gelobten Netflix-Serie «The Crown» (2016) und dann von Brian Cox im Spielfilm «Churchill» (2017). Die Frage sei also erlaubt: Was kann uns «Darkest Hour»-Regisseur Joe Wright noch Neues über diesen Mann erzählen?