Ein Geistesverwandter von Turner ist Malcolm X, der militante Anführer der Black-Power-Bewegung, der 1965 in New York erschossen wurde. Dessen Clinch mit Martin Luther King, der den damaligen Rassenunruhen mit Botschaften von Liebe und Frieden begegnete, steht im Zentrum von «I Am Not Your Negro». Der Dokumentarfilm, der seit Mitte April im Kino läuft, speist sich aus Zitaten des schwarzen Schriftstellers James Baldwin, ein etwas älterer Zeitgenosse von King und Malcolm X, mit denen er zeitlebens in einem intellektuellen Diskurs stand.

Gefährliche Apathie

Baldwin stand in ihrem Schatten, doch wie der Film nahelegt, war er den beiden Wortführern der schwarzen Bevölkerung wohl gedanklich voraus. «Es geht nicht darum, dass die Weissen Angst vor den Schwarzen haben», sagt Baldwin im Film, «sondern um die Apathie und das Unwissen, den Preis für die Rassentrennung, die ja bedeutet: Man weiss nicht, was auf der anderen Seite los ist, weil man das nicht will.»

Immer wieder schlägt Filmemacher Raoul Peck den Bogen zu heute. Wenn er die Bilder der zahlreichen schwarzen Opfer aktueller Polizeigewalt mit Zitaten von Baldwin unterlegt, der davon spricht, dass die Nation nicht wisse, was sie mit ihrer schwarzen Bevölkerung anstellen soll, «ausser von einer Endlösung zu träumen», dann läuft es einem als Zuschauer kalt den Rücken herunter.

Aus der Wut der gewaltsamen Diskriminierung schöpft auch «The Birth of a Nation» kinematografische Kraft. Im Unterschied zu Peck vermittelt Nate Parker, der in seinem Film auch die Hauptrolle spielt, seine Botschaft allerdings oft mit dem Vorschlaghammer: In einer zentralen Szene erhebt sich der Priester Nathaniel, nachdem er brutal ausgepeitscht wurde, heldenhaft zu Kerzenlicht und ergreifenden Violinklängen. «Ich habe meine Lektion gelernt», verkündet Nathanial darauf, und greift zum Beil. Pathos pur.