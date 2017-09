In den Achtzigern gab es die Fraktion «Back to the Future» und die Fraktion David Lynch. Dazwischen existierte nichts, und das blieb so, bis Soderbergh kam. Dann folgten die Hollywoodstudios und kauften im Independentsektor ein. So kam es bei den Oscars 2001 zum denkwürdigen Moment, dass sich Soderbergh in den Kategorien Bester Film und Beste Regie selbst gegenüberstand – mit dem Mainstream-Tränendrücker «Erin Brockovich» und dem experimentellen Drogenmilieufilm «Traffic».

Das gab es vorher und nachher nie mehr, war aber typisch Soderbergh: Der Mann drehte schneller als sein Schatten, mal mit, mal ohne Hollywood, und man wusste nie, was er als Nächstes aushecken würde.

Eine Karriere als Fieberkurve

Wer die wechselhafte Karriere des heute 54-jährigen Amerikaners nachzeichnen will, tut das am besten anhand einer Fieberkurve. 1989: Heftiger Erstausschlag mit «Sex, Lies and Videotape». In den Neunzigern: Sturz in die Bedeutungslosigkeit (ein Filmtitel wie «Schizopolis» sagt alles). Jahrtausendwende: Maximalausschlag dank «Traffic», «Erin Brockovich» und dem Gangsterfilm-Remake «Ocean’s Eleven». In der Folge: uninspirierte Science-Fiction («Solaris»), überambitionierte Revolutionärsbiografie («Che 1 + 2»), pseudodokumentarischer Katastrophenfilm («Contagion»). Und als letzte bunte Ausschläge: die Stripperkomödie «Magic Mike» und die Liberace-Biografie «Behind the Candelabra» (beide 2013).