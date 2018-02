Nach Abschluss der Filmschule in New York arbeitete er an zwei eigenen Filmprojekten in den USA, die jedoch nicht realisiert wurden. Enttäuschung ist bei Schaerer deswegen aber nicht zu spüren. In der US-Mentalität gebe es einen gewissen Mut zum Risiko und Mut auch Scheitern zu dürfen. «Das hat mir auf meinem Weg zum Filmemacher sehr geholfen. Hier hatte ich bisweilen das Gefühl, es werde so klein gedacht. Mir macht es Spass, auch mal mit der grossen Kelle sagen zu können: Warum nicht?»

Schaerer kehrte in die Schweiz zurück und war zunächst als Cutter für den Schnitt von Filmen verantwortlich. Er habe die Autoren einfach besser begleiten können, anstatt selber zu schreiben. Ausserdem sei die Montage immer sehr nahe an seiner Denkweise als Regisseur gewesen: «Ich habe immer in Bilderabläufen gedacht, wie ein Comiczeichner.» In den nachfolgenden Jahren schneidet Schaerer, unter anderem die Kassenerfolge «Achtung, fertig, Charlie!» (2003) und «Die Herbstzeitlosen» (2006).

Doch der Regisseur in ihm drang immer wieder an die Oberfläche. 2010 drehte er mit «Stationspiraten» seinen ersten Langspielfilm. Die Geschichte um fünf Jugendliche auf der Krebsabteilung eines Spitals erhielt gute Kritiken und wurde am Zurich Film Festival ausgezeichnet. Es folgte die Regie für den Luzerner Tatort «Zwischen zwei Welten» (2014), dem vor allem aus Deutschland ein rauer Kritikerwind entgegenblies. 2016 realisierte Schaerer den TV-Spielfilm «Lina» und thematisierte die administrative Versorgung; ein unrühmliches Kapitel Schweizer Geschichte. Dafür wurde er mit dem Publikumspreis in Solothurn belohnt.

Charmante Hexenwelt

Nach diesen schweren Themen hat sich Schaerer nun einen Familienfilm vorgenommen. Ist das der Entwicklung vom jungen Suchenden zum sesshaften Familienvater zu verdanken? «Ich hoffe, ich bin innerlich immer noch genauso ein Suchender, wie als ich in die USA gegangen bin», entgegnet Schaerer lachend.

Am Buch habe ihm gefallen, dass der Autor die Kinder zum Träumen anregen wollte. Genauso ausschlaggebend sei für Schaerer aber auch die Botschaft gewesen: «Die kleine Hexe spielt nicht nur Streiche und ‹häts lässig›. Sie formt sich ihre eigene Welt. Am Ende der Geschichte gelingt es ihr, auf ihre Weise erwachsen zu sein und nicht, wie es die Erwachsenen ihr vorschreiben.»

Der Regisseur lässt durchblicken, dass er vor der Zielgruppe des Filmes einen gesunden Respekt gehabt habe. «Kinder sind ein unglaublich dankbares, aber auch ein brutales Publikum. Sie hängen schnell ab, wenn sie gelangweilt sind. Vor dieser Herausforderung hatte ich schon grossen Respekt.» Dass die Zuschauer nicht abhängen, liegt an der charmanten Filmwelt, die Schaerer mit seinem Team auferstehen lässt. In Szenenbildern, Kostümen, Masken und Filmmusik steckt Liebe für das Detail. Schaerer betont, dass die Welt der Kleinen Hexe fassbar und ein wenig altertümlich erscheinen sollte: «Ich muss die Textur spüren können, dass es kalt oder warm ist, dass etwas aus Holz ist und vielleicht ein wenig riecht.»

Die Hingabe zahlt sich aus. Schaerer empfiehlt sich definitiv für grosse Produktionen, nicht nur in der Schweiz. Darauf angesprochen, hält er einen Moment inne, bevor er antwortet. Das Filmgeschäft sei so schnelllebig, da gebe es einfach keine Garantie. Wenn wieder so ein Projekt auf ihn zukommt und es ihm gefällt, sei es wunderbar. Falls sich ein kleiner Nischenfilm ergibt, sei das auch gut. «Ich mache seit 18 Jahren Filme. Schliesslich muss man nicht die Filme machen, die Erfolg versprechen, sondern diejenigen, die man für erzählenswert hält.»