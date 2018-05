«Alles Glück auf Erden, Freunde, gibt der Kampf. Ja um Freund zu werden, braucht es Pulverdampf!», ruft Adela ihren Kandidaten entgegen. Ach nein, das war Nietzsche. In der Smajic’schen Ideenlehre lautet der Satz: «Challenges sind für mich wichtig, dort sehe ich, wer um mich kämpft.» Und so müssen die Kandidaten sich in Schlauchboote stürzen, auf weiter See ein Herz aus Plastik bergen und es der Holden zurück auf ihr Schiff bringen.

Die Kandidaten haben nach eigener Aussage «gepumpt wie Hohle», um die Boote aufzublasen. Nun, jeder nach seinen Möglichkeiten. Gewonnen haben Mario, der Syntaxakrobat aus Zürich und Thomas, der angehende Banker. Und der hat auch in dieser Folge zuviel getrunken. «Zwei bis drei Liter Salzwasser», nach eigener Aussage. «Der passt nicht zu Adela, der passt zu keiner Frau», ätzt Cem über den Mann mit der Körperspannung einer Wasserleiche. Der so Geschmähte tut derweil alles, um sich die letzten Chancen zu ruinieren, sagt zu Adela sie höre sich an wie seine Mutter, worauf die Augen der «Bätschi» beinahe aus dem Köpfchen kullern. Als der Thomas die Piratenbraut auch noch unterbricht, schickt sie ihn über die Planke, also direkt von ihrem Flaggschiff nach Hause.