Anschliessend wurde der Film "Our Souls at Night" von Ritesh Batra gezeigt. Für den standen die beiden Schauspieler zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam vor der Kamera. In dem Liebesdrama spielen sie Nachbarn, die sich langsam annähern. Der von Netflix produzierte Film läuft in Venedig ausser Konkurrenz.

"Ich wollte unbedingt wieder mit Jane arbeiten, bevor ich tot bin", hatte der 81-jährige Redford auf der Pressekonferenz vor der Verleihung gesagt. Auch Fonda erzählte dabei, wie sehr sie ihren Filmpartner bewundere. "Ausserdem wollte ich mich noch einmal in ihn verlieben, so wie in den anderen Filmen, die wir gemeinsam gemacht haben."