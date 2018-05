Freundin Kristina kümmert sich derweil um wichtige Fragen wie «Was ist dein bester Anmachspruch?» oder «kannst du mir mal spontan ein Gedicht aufsagen?». Die «Jungs» übertrumpfen sich gegenseitig, kichern und applaudieren. «Gott hat angerufen, er vermisst seinen schönsten Engel» ist noch harmlos. Auch Musiker Hanspeter stösst mit einer gewagten Bemerkung auf Unverständnis. Er findet nämlich, beim Date könne ruhig auch mal die Frau bezahlen. Von Kristina gibt’s dafür nur einen angewiderten Blick. «Er hat einen Fehler gemacht», kommt von den Jungs. Kein Wunder, dass Hanspeter in dieser Runde keine Rose bekommt.

Wer gerade nicht von Janosch oder Christina drangsaliert wird, darf sich in einer der unzähligen Challenges um Adela prügeln. Ein Quad-Rennen mit Ekel-Faktor ist es dieses Mal. Dschungel-Camp lässt grüssen. Nach Maden-Spiesschen, Kotzfrucht und Skorpion-Schnaps kann sich Lokführer Giusi gegen Koch Davide und Kaufmann Joe durchsetzen und die erste weisse Rose der Staffel ergattern. Er darf jetzt ein Date seiner Wahl crashen und ist überglücklich.

Wer hätte gedacht, dass er die Rose schon am nächsten Tag in Anspruch nehmen muss. Doch Giusi hält es nicht mehr aus. Zu viele Männer, die es mit der zarten, unschuldigen Adela nicht ernst meinen. Er crasht Marios Frühstücks-Date und packt aus. Über David, der damit geprahlt habe, Am Abend zuvor mit Adela geknutscht zu haben. Über Cem, der nur mit ihr spiele. «Er ist mehr der Luxusmensch.» Adela ist dankbar, aber total verwirrt. «Ich zweifle gerade an mir selbst.»

Die Aktion verhilft Giusi bei der Entscheidung zur ersten Rose. Auch Cem und David dürfen bleiben, denn Adela hat doch irgendwie Gefühle für die beiden. Dafür muss Brasilianer Gee dran glauben. Trotz seines schönen Lächelns kann sich Adela keine Beziehung mit ihm vorstellen. Zusammen mit dem geizigen Hanspeter fliegt er zurück in die Schweiz.

