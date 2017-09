Die enorm populäre Fantasyserie "Game of Thrones", die in den vergangenen Jahren die Emmys dominiert hatte, ist diesmal nicht im Rennen. Der Grund ist, dass in dem für die Preisvergabe relevanten Zeitraum keine neue Folgen ausgestrahlt wurden. Durch die Show führt der Komiker Stephen Colbert, der mit Vorliebe US-Präsident Donald Trump aufs Korn nimmt.