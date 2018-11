Er habe aber noch nicht einmal das Drehbuch gelesen, räumte Cranston am Mittwoch in der Radiosendung "The Dan Patrick Show" ein - er wisse daher auch nicht, ob der Hauptcharakter White in dem Spielfilm auftauchen solle.

"Breaking Bad" gilt als eine der besten US-Serien überhaupt. Sie lief von 2008 bis 2013, wurde mit 16 Emmys und zwei Golden Globes ausgezeichnet. Zum Ende der Serie stirbt White.

Cranston sagte nun, er würde in dem Spielfilm sehr gerne erneut White verkörpern, sollte Serienerfinder Vince Gilligan ihn darum bitten. Gilligan sei ein "Genie", sagte der 62-jährige Schauspieler. Medienberichten zufolge lautet der Projekttitel des Spielfilms "Greenbrier". Die Dreharbeiten sollen offenbar in diesem Monat beginnen und im Februar abgeschlossen sein.

Der US-Sender AMC, auf dem "Breaking Bad" lief, hatte erst kürzlich Neuverfilmungen seiner Erfolgsserie "The Walking Dead" angekündigt. Die Dreharbeiten zu einem Spielfilm zur Serie "Downton Abbey" laufen bereits.