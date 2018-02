Sowohl in New York als auch in Miami tauchten jeweils drei Werbetafeln auf, die in einem Dreisatz wie im Film auf beissende Art zum Handeln auffordern.

In New York forderte ein Zusammenschluss mehrerer Hilfsorganisationen die Vereinten Nationen zum Handeln im Syrien-Konflikt auf. In Miami wurde US-Senator Marco Rubio unterdessen nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Florida dazu aufgefordert, sich für stärkere Waffengesetze einzusetzen.

Der Film "Three Billboards" erzählt von einer Mutter, die nach der Ermordung ihrer Tochter und mangelnder Aufklärung gegen die örtliche Polizei vorgeht.