Straumann bezweifelt aber, dass Taib (der Sarawak von 1981 bis 2014 regierte) bei Mansers Verschwinden seine Finger im Spiel hatte. «Bruno Manser war für die Taib-Regierung ein Ärgernis, aber keine Bedrohung. Und man bringt niemanden um, der bloss ein Ärgernis ist.» Das sagt sich Straumann zumindest selbst. «Sonst könnte ich meinen Job nicht machen», lacht er.

Auch UBS verwickelt

Der Historiker hat zusammen mit der britischen Investigativ-Journalistin Clare Rewcastle über Jahre die Finanzflüsse untersucht, die von Taib und von Malaysias Premierminister Najib Razak in den Westen reichen. Eine Spur führte gar in die Schweiz. So soll die UBS Bestechungsgelder in der Höhe von 90 Millionen US-Dollar aus dem Tropenholz-Geschäft gewaschen haben. Eine Anzeige des Bruno Manser Fonds brachte ein Verfahren bei der Bundesanwaltschaft ins Rollen.