«Perfekt!» Adela steht vor dem hohen Spiegel und dreht sich, nach links, nach rechts. Johnny von der Maske klatscht frenetisch. «Baby, du siehst spitze aus! Sexy Gauklerin!» Adela lacht ihr Spiegelbild an. «Meinst du nicht», jetzt eine Schnute, perfekt, «es ist etwas too much?» – «Willst du mich verarschen, schau dich doch mal an! Heisses Strickteil, Hotpants, Bommelsandale, das ist Wonderwoman 2018!» Adela nickt zustimmend. Wonderwoman, das gefällt ihr.

Adela weiss, was sie will. Als Johnny ihr bei einer Party in Zürich vor einem Jahr seine Visitenkarte in den Ausschnitt steckte, rief sie ihn gleich am nächsten Tag an. Es sei Fügung gewesen, sagte sie später ihren Freundinnen, Schicksal. Diese Fernsehsendung war genau das Richtige, um ihre Botschaft an den Mann zu bringen.

Deshalb sagt sie jetzt auch selbstbewusst in die Kamera: «Ich will, dass mir die Männer zeigen, dass sie mein Herz erobern wollen.» Das stimmt. Sie würde nie vor der Kamera lügen. Schliesslich will Adela ein Vorbild sein, für alle Mädchen, die sonst nur Schund wie «Germanys Next Topmodel» schauen. Und für alle Jungs, die meinen, man könne sich als Mann alles erlauben. Faul rumliegen, zum Beispiel. Keinerlei Eroberungswillen zeigen. Nicht zahlen im Restaurant! Adela schaudert. Das kommt ihr nicht in diese Sendung. Sie ist eine emanzipierte Frau, für ihre Brüste hat sie selbst bezahlt. Schwachmaten kann sie hier keine gebrauchen. Sie will einen Mann, der sie als starke Frau akzeptiert. Ein Mann, der um sie kämpft.

Zum Glück gibt es bei der Bachelorette eine Menge Kandidaten, die Adelas Wunsch entsprechen. David zum Beispiel, der sinnliche Schaffhauser mit dem Adoniskörper. In den letzten beiden Folgen kam er nicht so gut weg, klar, er ist halt heiss, und heisse Männer habens schwer. Das weiss Adela. Auch sie ist eine heisse Frau und muss sich ständig dafür rechtfertigen. Aber damit ist nun Schluss.

In dieser Show wird Adela beweisen, dass auch heisse Menschen das Recht auf Liebe haben. Ganz besonders Frauen. Das ist ihre Botschaft, und sie findet sie recht feministisch. Auch das hat sie mehrmals in die Kamera gesagt, aber man hat es ihr immer wieder rausgeschnitten. Adela weiss auch nicht genau warum. Ist nicht weiter schlimm, die Bommelsandalen sprechen für sich. Wonderwoman, here we go!