Für den Horrorfilm "It" verkauften die Deutschschweizer Kinos 29'277 Karten (rund 19'000 weniger als am letzten Wochenende), für "Blade Runner 2049" deren 17'646. Auf Rang 2 landete der von Denis Villeneuve inszenierte Klassiker-Neuling auch in der Westschweiz, wo er von "Le Sens De La Fête" knapp geschlagen wurde. Dafür liess er mit 10'572 Eintritten "It" (6830) deutlich hinter sich.

Im Tessin reichten "Blade Runner 2049" bescheidene 917 Eintritte, um sich in den Charts an der Front zu positionieren. Gefolgt wurde er hier von "The Emoji Movie" und "Everything, Everything" (je 490).