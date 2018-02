An seinem siebten Wochenende spielte der Streifen mit Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart in den USA und Kanada rund elf Millionen Dollar ein. Nach Schätzungen des Branchendienstes "Box Office Mojo" flossen damit seit dem Start im Dezember schon mehr als 352 Millionen Dollar in die Kasse.

Das Actionspektakel "Maze Runner" rutschte nach einer Woche Laufzeit in den US-Kinos auf den zweiten Platz. Dort nahm das apokalyptische Finale der Science-Fiction-Trilogie von Freitag bis Sonntag nach ersten Studioschätzungen gut zehn Millionen Dollar ein.

Der Gruselthriller "Winchester" schaffte es als Neueinsteiger am Wochenende mit gut neun Millionen Dollar auf den dritten Platz. Das seit Dezember laufende Musicalspektakel "Greatest Showman" mit Hugh Jackman verdiente auf Rang vier knapp acht Millionen Dollar hinzu. Der fünfte Platz ging an das Western-Drama "Hostiles" mit Christian Bale (5,5 Millionen Dollar), gefolgt von Steven Spielbergs Drama "The Post" mit geschätzten 5,2 Millionen Dollar.