Am Wochenende seiner fünften Woche spielte "Jumanji" an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 20 Millionen Dollar ein und verteidigte seinen Spitzenplatz, den er in der dritten Woche erreicht hatte, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Dahinter konnten sich zwei Neueinsteiger platzieren: Das Kriegsdrama "Operation: 12 Strong" mit Chris Hemsworth landete mit 16,5 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz. Platz 3 erreichte der Actionfilm "Criminal Squad", der rund 15,3 Millionen Dollar einspielte.

"The Post" von Steven Spielberg rutschte auf den vierten Platz ab. Das Journalismus-Drama mit Meryl Streep und Tom Hanks spielte rund 12 Millionen Dollar ein. Auf dem fünften Platz landete das Musicalspektakel "Greatest Showman" mit Hugh Jackman, das rund 11 Millionen Dollar einbrachte.