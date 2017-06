Leben ohne Luxus

Christoph Dietschi verrät: «Wir führen spannende und manchmal auch heftige Diskussionen in der Familie.» Denn allen Familienmitgliedern sei bewusst, dass die Erfahrung wohl zu einer besonderen Herausforderung für sie als Familie werde. Auch rechneten sie damit, etliche Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen. «Gerade was die Nahrung oder die Körperpflege anbelangt. Oder auch die Betten – wir werden alle in einem Raum schlafen, daran werden wir uns erst gewöhnen müssen.»

Aktuell informierten sie sich im Internet, welche Werkzeuge oder etwa Nahrungsmittel anno dazumal schon vorhanden waren. «Wir haben überrascht festgestellt, dass sehr vieles noch nicht existierte damals.» Und realistisch merkt er an: «Es wird sicher auch Reibereien geben.» Hat die Familie keine Angst vor Konflikten in einer ungewohnten Situation? «Ein gewisser Respekt ist da, aber Angst keine. Wir hoffen , dass uns dieses Abenteuer als Familie noch mehr zusammenschweissen wird.»

Allen Unwägbarkeiten zum Trotz sagt Christoph Dietschi aber auch: «Wir freuen uns.» Darauf, in eine andere Zeit einzutauchen und Neues zu lernen. Über altes Wissen wie etwa Pflanzenkunde und altes Handwerk. Und darauf, ohne moderne Annehmlichkeiten und Luxusartikel auszukommen. «Es wird sicher spannend, ohne Handy und im Einklang mit der Natur zu leben.» Ausserdem glaubt er: «Wir werden sicher noch besser schätzen lernen, was wir heute alles haben.»

Die Reaktionen der wenigen Bekannten, die von Dietschis bereits vor dem heutigen Tag bezüglich ihres Casting-Sieges eingeweiht wurden, seien sehr unterschiedlich ausgefallen: «Das reichte von Gratulationen bis zu leichtem Kopfschütteln und dem Spruch: ‹Lieber ihr als ich!›», erzählt Christoph Dietschi.