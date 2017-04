Als Zuschauer wähnt man sich bisweilen im Schlaraffenland, so reich ist die Auswahl an hochklassigen TV-Serien zurzeit. «Fargo», «Game of Thrones», «The Queen»... allein mit einer Auflistung aller Titel könnte man diese beiden Spalten füllen. Nun mag es also paradox klingen, dass gerade die Urheber dieser Serien momentan alles andere als zufrieden sind. Die Writers’ Guild of America (WGA), die Gewerkschaft der in Hollywood arbeitenden Drehbuchautoren, hat angedroht, auf Anfang Mai ihre Arbeit einzustellen. Sämtliche Versuche, mit der Alliance of Motion Picture and Television bessere Löhne und Vorsorgeleistungen auszuhandeln, sind bislang gescheitert.

Welche drastischen Folgen das haben könnte, lässt ein Blick zurück auf den letzten Autorenstreik in Hollywood erahnen. Als die WGA Ende 2007 für insgesamt 100 Tage auf die Strasse ging, mussten die grossen Late-Night-Shows von Jay Leno, David Letterman und Co. wochenlang Wiederholungen einspielen. Viele TV-Serien wurden verschoben oder sogar abgesetzt, und die Episodenzahl der damals populärsten Serien wie «Lost», «Dr. House» oder «How I Met Your Mother» wurden drastisch verkürzt. Auch Kinofilme waren betroffen, überliefert ist beispielsweise, dass Bond-Darsteller Daniel Craig einige seiner Dialoge in «Quantum of Solace» notgedrungen selber verfassen musste. Am Ende beklagte der US-Bundesstaat Kalifornien wirtschaftliche Einbussen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar.