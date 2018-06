«No Billag = No Bestatter», hiess es vor ein paar Monaten noch auf unzähligen Abstimmungsplakaten. Zwar wurde die Billag gerettet, doch die erfolgreiche Fernsehserie «Der Bestatter» nun wird trotzdem eingestellt.

Wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Montag mitteilte, beginnt am kommenden Sonntag, 17. Juni, der Dreh zur siebten und letzten Staffel. Hauptdarsteller Mike Müller darf in der Rolle des Bestatters Luc Conrad noch ein letztes Mal ermitteln – danach ist Schluss.

«Wir haben uns mit Mike schon seit längerem über den idealen Zeitpunkt unterhalten, um aufzuhören», sagt Urs Fitze, der bei SRF die Filme- und Serienabteilung leitet. «Ihn zu finden, war nicht einfach. Aber wir sagten uns: Lieber zu früh als zu spät.» Man soll nicht erst aufhören, wenn die Zuschauer weglaufen, sondern wenn's am schönsten ist, findet Fitze.

Die Absetzung von «Der Bestatter» soll nun Raum für neue Projekte schaffen. «Ein regelmässiges Engagement wie bei einer solchen Serie lässt den Darstellern wenig Zeit für andere Angebote», erklärt Fitze. «Unser Cast ist zwar traurig über das Ende des ‹Bestatters›, es eröffnet ihnen aber auch Chancen auf Neues.»