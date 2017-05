Wie seine Wohngemeinde Glattfelden ZH eine Meldung vom "Blick" am Dienstag bestätigt, ist der gebürtige Berner bereits am 5. April gestorben. Moser wäre am 9. Mai 81 Jahre alt geworden.

Erstmals in Berührung mit der Schauspielerei kam er laut dem Theaterlexikon der Schweiz an der Komödie in Basel. In den 50er Jahren folgten eine halbjährige Schauspielausbildung und danach verschiedene Engagements auf Bühnen in der Schweiz und in Deutschland.