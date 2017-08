Treiben solche Situationen den Festivalpräsidenten nicht zur Verzweiflung?

Nein. Ich kenne die Piazza, ich weiss, wie sie ist. Sie besteht aus Vibrationen zwischen der Person, die auf der Bühne steht, und den Zuschauern. Auf der Piazza wirkt jedes Wort tonnenschwer. Für viele ist das ein unüberwindbares Hindernis. Sie stehen vor dem Publikum und sind gelähmt.

Es gibt zum Glück auch den umgekehrten Fall.

Ja, es gibt Situationen, in denen die Persönlichkeit eines Stars so stark ist, dass sie die Piazza dominiert. Bei der französischen Schauspielerin Fanny Ardant war das dieses Jahr der Fall. Schauen Sie, was für ein enormes Charisma diese Frau auf der Bühne ausstrahlte. Ihr Auftritt erinnerte mich an jenen von Marlene Dietrich im Jahr 1960, als sie ebenfalls Tausende Leute in ihren Bann zog. Und zwar ohne ein Wort zu sagen, nur mit ihrer Körperhaltung und ihrem Blick. Ich denke auch an grosse Auftritte von Harry Belafonte, Armin Müller-Stahl und den Literaturnobelpreisträger Dario Fo zurück. Die Piazza wird in solchen Momenten zu einer eigentlichen Gefühlsmaschine.

Das Filmfestival feierte dieses Jahr sein 70-Jahr-Jubiläum. Ist Locarno ein glückliches Geburtstagskind?

Ein mehr als glückliches. Schauen Sie, was wir alles erreicht haben. Zentral ist, dass wir im Ranking der 3000 Festivals weltweit zu den oberen dazugehören. Das kann man zwar nicht messen, aber man spürt das. Das Interesse der Journalisten, der Branche und des Publikums ist dieses Jahr angestiegen. Wir sind auch glücklich, weil sich die Struktur verbessert hat: mit dem PalaCinema und seinen drei neuen Sälen, mit dem KinoRex, das wir gerettet haben, bevor es als Wohnungsraum umgenutzt wurde. Das macht uns glücklich. Aber wir müssen als Festival auch aufpassen. Wir müssen vorwärtsgehen, voranstreben. Wenn wir nur einmal wie Faust sagen: «Oh, Augenblick, verweile doch, du bist so schön», dann ist die Wette verloren. Und uns wird niemand retten.

Was muss Locarno tun, damit es in weiteren 70 Jahren wieder ein Jubiläum feiern kann?

Was in 70 Jahren passieren wird, ist Lichtjahre entfernt. Ich weiss nur, dass wir nicht stehen bleiben dürfen. Die Digitalisierung ist eine grosse Herausforderung. Die Art, wie man heute Filme konsumiert, ändert sich. Daher haben wir uns zum Siebzigsten ein Geschenk gemacht: das Youth Advisory Board. Das sind acht Jugendliche aus aller Welt, im Alter zwischen 16 und 23 Jahren, die uns sagen, was ihre Generation erwartet. Sie haben die Aufgabe, zu kritisieren.

Welche Kritik hat Ihnen das Youth Advisory Board schon geliefert?

Die ersten Eindrücke wurden zwar bereits übermittelt. Aber wissen Sie was? Diese Jungen sind mir noch etwas zu konservativ! Ich werde sie ein wenig herausfordern. Sie sind mir noch zu analog (lacht).

Kann das Festival noch wachsen?

Das ist die Gretchenfrage. Wachstum kann selbstverständlich auch horizontal sein. Wachstum bedeutet nicht, dass wir statt 160 000 Besucher 165 000 haben oder eine Filmsektion mehr. Was das angeht, sind wir bereits jetzt am Limit.

Das zeigte sich vor dem neuen PalaCinema: Die Schlangen vor den drei Kinosälen waren gigantisch, viele Leute hatten keine Chance, in die Vorführungen hineinzukommen.

Ja, das geht nicht. Wir müssen das Reservationssystem überdenken. Aber nicht nur. Denn die Entwicklung eines Filmfestivals verläuft nicht linear und harmonisch, sondern schubweise. Ich sehe das so: Man geht aufwärts und dann kommt eine Mauer. Die erste Mauer überwindet man mit einem Sprung. Aber auf der anderen Seite wird es steiler, und die nächste Mauer etwas höher. Und so geht es weiter, immer steiler und höher. Die Frage ist: Hat man die Kraft, die Mauer zu überklettern, oder bleibt man stehen? Aber wenn man stehen bleibt, dann kullert man zurück. Dann ist man weg. Darum ist Locarno zum Wachsen verdammt.

Auf welche Art kann das Festival denn noch wachsen?

In vermehrten Präsenzen während des Jahres und in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen innerhalb und ausserhalb des Kantons. Unser Festival ist bereits zu einer Plattform der Begegnungen und Dialoge geworden. Die Politik ist hier, die Wirtschaft ist hier, die Wissenschaft ist hier. Man kommt auch, um sich zu begegnen. Da geht mein Traum auf. Meine Strategie, als ich im Jahre 2000 kam, war ganz deutlich: Dieses Festival muss too big to fail sein, damit sein Wachstum eine Eigendynamik erhält.

Das Filmfestival muss sich also auf mehr abstützen als nur auf Filme. Wurde deshalb das Wort «Film» aus der Bezeichnung entfernt? Neu heisst es nur noch Locarno Festival.

Nein, das waren die jungen Direktoren, die das wollten. Ich wurde überstimmt. Und da das Festival selbstverständlich eine Demokratie ist, habe ich das natürlich akzeptiert. Der Kerngedanke war: Locarno ist Film. Aber Vorsicht: Ein Stuhl und eine Leinwand genügen bei einem Filmfestival nicht mehr. Da kommt eine Generation, die ganz andere Vorstellungen davon hat, was ein Festival bieten muss.

Stichwort Plattform-Funktion. Das Festival wurde dieses Jahr auch rege für den Bundesratswahlkampf genutzt. Wie wichtig finden Sie es, dass das Tessin wieder einen Sitz erhält?

Dass die italienische Schweiz seit 18 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten ist, lässt sich nicht mit der Verfassung vereinbaren. Artikel 175 sagt klar, dass Rücksicht darauf zu nehmen ist, dass die verschiedenen Landesteile und Sprachregionen der Schweiz vertreten sein müssen. Ohne Italienisch geht im Bundesrat nicht nur eine Sprache, sondern eine Mentalität verloren, die bereichernd sein kann für unser Land.

Inwiefern?

In anderen Ländern schreien sich die politischen Gegner oft an. In der Schweiz dagegen geht man aufeinander zu, die Dialogkultur ist wichtig. Also müssen doch alle verschiedenen Mentalitäten dieses Landes in die Regierung einfliessen. Das scheint mir so logisch. Es geht um eine Kultur, um Werte, um Lebensauffassungen. Natürlich ist es die Ambition vieler, Bundesrat zu werden. Aber jetzt sollte man den Anspruch der italienischen Schweiz anerkennen. Die Tessiner Bevölkerung erwartet das.

Spüren Sie im Tessin eine Aufbruchstimmung?

Heute existiert ein neues Tessin. Es ist nicht mehr das folkloristische Anhängsel der Schweiz, wo es etwas sonniger ist und unbeschwerter zugeht. Im Tessin ist eine fordernde Generation herangewachsen, die nicht mehr mit dem Hut in der Hand nach Bern geht und um Einlass bittet. Es ist die Generation, die etwas aufbaut. Sie wären erstaunt, wie viele technologisch avancierte Kleinbetriebe hier im Tessin sind – oder was für ein wichtiger Motor die Universität ist – oder was in Bellinzona in der Krebsforschung und Biotechnologie geleistet wird. Der Erfolg des Locarno Festivals ist auch ein Ausdruck des neuen Tessiner Selbstbewusstseins.

Welche Rolle spielt dabei der neue Neat-Tunnel?

Er ist für das Tessin eine Revolution. Das Tessin rückt von einer Peripherie in eine neue Zentralität. Zwischen einem Europa, das versucht, seine Sicherheit und seine Rituale zu retten, und einem Mittelmeer, das in Flammen ist. Das Tessin steht mittendrin und diese Generation steht mittendrin. Wenn diese Generation nicht in Bern vertreten ist, wäre das völlig absurd!

Ignazio Cassis hatte mehrere Auftritte am Festival. Sehen Sie es als Ihre Pflicht an, dem Tessiner Bundesratskandidaten die Türen zu öffnen?

Selbstverständlich. Diese Frage stellt sich mir gar nicht. Wir stehen allen offen. Die Funktion des Festivals ist es, Brücken zu bauen. Wie diese genutzt werden, muss man selber wissen.

Wie haben Sie Cassis hier erlebt?

Über Personen werde ich mich selbstverständlich nicht äussern. Einen Bundesrat zu ernennen, ist Sache der Politik. Am 20. September wird entschieden, und meine Hoffnung ist, dass wir im Tessin dieses Mal nicht übergangen werden.

Kommen wir auf eine andere Personalie zu sprechen: Carlo Chatrian. Sein 5. Jahr als künstlerischer Direktor des Filmfestivals geht zu Ende. Wie hat er sich entwickelt?

Schauen Sie, es gibt zwei Arten von Direktoren. Eine, die mit ihrer Erfahrung, ihrem Können und ihrem grossen Beziehungsnetz nach Locarno kommt. Die drei bis fünf Jahre Zeit hat. Und dann merkt man plötzlich: Der Kreis ist geschlossen, es ist Zeit zu gehen. Und dann gibt es Direktoren, die kommen und bauen mit dem Festival langfristiger etwas auf. Darum sehe ich bei Carlo Chatrian noch kein Ende. Mit ihm wird noch vieles entstehen.

Mit Nadia Dresti wurde Chatrian dieses Jahr allerdings erstmals eine Vize-Direktorin zur Seite gestellt. Weshalb?

An der Universität trichterte man uns ein: Structure before people. Aber in meinem ganzen Berufsleben habe ich das Gegenteil erlebt: People before structure. Das ist auch hier passiert. Das Festival ist grösser und grösser geworden. Wir haben Nadia Dresti zur künstlerischen Vizedirektorin gemacht und die Strukturen angepasst. Die Hierarchie innerhalb der künstlerischen Direktion ist davon nicht betroffen.

Wenn Sie und Carlo Chatrian gemeinsam auftreten, fällt auf, dass immer Sie den Lead übernehmen.

Ein Festival kann man nicht führen wie eine Gemeindeversammlung. Für mich ist klar: Der Lead gehört dem Präsidenten. Es muss eine Person geben, die im Mittelpunkt steht, die das letzte Wort hat. Der künstlerische Direktor soll sich ja auch nicht mit den kommerziellen Aspekten aufhalten müssen, seine Arbeit strebt höher. Der künstlerische Direktor hat die Freiheit über das Filmprogramm, er hat zu 99,5 Prozent Autonomie im künstlerischen Bereich. Die anderen 0,5 Prozent sind beim Präsidenten, der noch nie davon Gebrauch gemacht hat (schmunzelt).

Ist Carlo Chatrian also der richtige Mann für die Zukunft des Festivals?

Chatrian entspricht genau meinem Ideal als künstlerischer Direktor. Er ist diskret, er ist beharrlich. Er ist kein Yes-Man, und ich will auch keinen Yes-Man oder keine Yes-Woman um mich. Locarno ist kein Präsidentenhof, hier wird dialektisch gekämpft. Chatrian verkörpert ein Festival, das nicht primär auf Glamour setzt, sondern auf Substanz. In Locarno ist das Sein enorm viel wichtiger als das, was in der Filmwelt sonst so wichtig ist: der Schein.